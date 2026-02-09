Кола пламна на „Цариградско шосе“ (ВИДЕО)

9 февруари 2026 | 10:18
88
Кола гори на столичния булевард „Цариградско шосе“ в посока центъра на София.
За инцидента става ясно от публикации във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.
Заради пожара движението е спряно преди пътния възел за булевардите „Ситняково“ и „Пейо Яворов“, което създава сериозни затруднения за шофьорите в района.
