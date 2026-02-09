НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Кола пламна на „Цариградско шосе“ (ВИДЕО)

          9 февруари 2026 | 10:18 880
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кола гори на столичния булевард „Цариградско шосе“ в посока центъра на София.

          - Реклама -

          За инцидента става ясно от публикации във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.

          Пожар в онкологичната болница в София, евакуирани пациенти и персонал Пожар в онкологичната болница в София, евакуирани пациенти и персонал

          Заради пожара движението е спряно преди пътния възел за булевардите „Ситняково“ и „Пейо Яворов“, което създава сериозни затруднения за шофьорите в района.

          Кола гори на столичния булевард „Цариградско шосе“ в посока центъра на София.

          - Реклама -

          За инцидента става ясно от публикации във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.

          Пожар в онкологичната болница в София, евакуирани пациенти и персонал Пожар в онкологичната болница в София, евакуирани пациенти и персонал

          Заради пожара движението е спряно преди пътния възел за булевардите „Ситняково“ и „Пейо Яворов“, което създава сериозни затруднения за шофьорите в района.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Обрат в Пекин: Китай отмени смъртната присъда на Робърт Шеленберг след визитата на Марк Карни

          Георги Петров -
          Съдебното решение идва по-малко от месец след четиридневното посещение на канадския премиер Марк Карни в Китай
          Social

          Уилям и Катрин с първа реакция за новите разкрития около Епстийн

          Десислава Димитрова -
          Принцът и принцесата на Уелс са „дълбоко обезпокоени“ от последните разкрития, свързани със случая Джефри Епстийн, съобщи говорител на двореца Кенсингтън.
          Общество

          Учениците в Пловдив се връщат в клас след грипната вълна

          Десислава Димитрова -
          След края на грипната епидемия учениците в Пловдив и областта отново се връщат в класните стаи, след като в продължение на 7 дни обучението се провеждаше дистанционно.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions