Кола пламна на „Цариградско шосе“ (ВИДЕО)

Кола гори на столичния булевард „Цариградско шосе“ в посока центъра на София.

За инцидента става ясно от публикации във Фейсбук групата „Катастрофи в София“.

Заради пожара движението е спряно преди пътния възел за булевардите „Ситняково“ и „Пейо Яворов“, което създава сериозни затруднения за шофьорите в района.