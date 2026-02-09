Крал Чарлз III заяви готовност да съдейства на полицията по случая с принц Андрю и Епстийн

Крал Чарлз III е заявил, че е „готов да съдейства“ на полицията, ако бъде потърсен във връзка с обвиненията, че неговият брат – принц Андрю – може да е предавал чувствителни доклади на покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн, докато е заемал поста търговски пратеник на Великобритания.

В официално изявление на двореца се посочва, че кралят е изразил дълбока загриженост във връзка с новите разкрития:

„Кралят ясно е изразил дълбоката си загриженост относно обвиненията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на г-н (Андрю) Маунтбатън-Уиндзор“, се казва в позицията.

Реакцията идва след като британската полиция обяви, че „оценява“ сигнали за неправомерно поведение, произтичащи от материали, свързани с Епстийн.

Дворецът уточнява, че конкретните твърдения са лична отговорност на принц Андрю, но подчертава готовността за институционално съдействие:

„Макар конкретните твърдения да са въпрос, на който г-н Маунтбатън-Уиндзор трябва да отговори сам, ако бъдем потърсени от полицията на Темз Вали, ние сме готови да окажем съдействие, както може да се очаква“, се допълва в изявлението.

Случаят е част от по-широкия обществен и институционален отзвук около контактите на високопоставени фигури с Джефри Епстийн и потенциалните последици за националната сигурност и доверието в държавните институции.