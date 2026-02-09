Ситуацията с доставките на горива в Куба е достигнала критична точка, съобщиха от Кремъл, цитирани от световните агенции. Властите в Москва посочват, че икономическите рестрикции и блокадата, наложени от Съединените американски щати, създават сериозни затруднения за нормалното функциониране на островната държава.

Заради задълбочаващата се криза кубинското правителство вече е пристъпило към въвеждането на мащабни мерки. Те включват строг режим на горивата и приоритетна защита на жизненоважните услуги за населението. Според позицията на Москва действията на Вашингтон са целенасочени опити да „задушат“ икономиката на Куба чрез постоянен натиск и ограничаване на възможностите за внос на енергийни ресурси.

Комунистическото управление в Хавана демонстрира категорична позиция срещу усилията на САЩ да прекъснат доставките на петрол за карибската страна. В отговор на усложнената обстановка, Русия и Куба са в постоянен контакт.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред журналисти, че се водят разговори между двете страни за намиране на ефективни решения на възникналите проблеми. Като дългогодишен стратегически партньор на Хавана, Русия следи внимателно развитието на ситуацията.

По време на брифинга Песков отговори и на конкретни въпроси, свързани с информацията за недостиг на авиационно гориво. Темата засяга пряко руските граждани, тъй като дефицитът би могъл да създаде логистични пречки за руските туристи, които планират да напуснат Куба и да се приберат в родината си.