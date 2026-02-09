НА ЖИВО
          КРИБ избра нов изпълнителен директор

          9 февруари 2026 | 12:46
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) утвърди Боян Митракиев за нов изпълнителен директор на организацията.

          Той ще встъпи официално в длъжност на 1 март 2026 година, съобщиха от Конфедерацията.

          Досегашният изпълнителен директор и член на Управителния съвет Евгений Иванов, който заемаше поста в продължение на 27 години, ще поеме нова роля като почетен изпълнителен директор, отговарящ за европейските проекти и програми на организацията.

          От Управителния съвет подчертават дългогодишния и ключов принос на Иванов за развитието на КРИБ и за утвърждаването ѝ като най-влиятелната работодателска организация в България.

          КРИБ защити частните болници от включване в Закона за обществените поръчки КРИБ защити частните болници от включване в Закона за обществените поръчки

          Новият изпълнителен директор Боян Митракиев е завършил бизнес администрация в City University of Seattle и има докторска степен по обществени комуникации и информационни системи от Нов български университет.

          Той притежава над 15 години опит като консултант в сферата на публичните комуникации и информационните технологии, а също така преподава като асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС.

