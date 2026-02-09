НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Кристиано Роналдо поставил куп условия, за да остане в Ал-Насър

          Той също така настоява за по-силна вътрешна финансова подкрепа, за да може клубът да следва спортните амбиции, които са му поставени

          Кристиано Роналдо отново е в центъра на вниманието на световната футболна общественост, този път заради условията, които е поставил, за да продължи кариерата си в саудитския Ал-Насър.

          Според източници, близки до клуба, португалската звезда ясно е дефинирала своите очаквания както за текущия, така и за следващия сезон. Претенциите му предизвикаха множество реакции, тъй като мнозина смятат, че Роналдо иска твърде много и че никой играч не бива да бъде по-голям от самия клуб. Споменаваше се и завръщане в Спортинг, но Саудитска Арабия все още е актуална.

          За остатъка от настоящия сезон Роналдо настоява за пълно възстановяване на правомощията на Жозе Семедо и Шимао Коутиньо, с твърда гаранция, че никой отвън няма да се меси в работата им.

          Той също така настоява за по-силна вътрешна финансова подкрепа, за да може клубът да следва спортните амбиции, които са му поставени. Едно от ключовите изисквания е и пълното отсъствие на външна намеса в управлението на клуба, което според съобщенията е било източник на недоволство в предишния период.

          Роналдо, като капитан, изисква и ясна и публична позиция на клуба, с която да бъдат защитени както той, така и ръководството от, както се посочва, постоянни атаки и натиск. За следващия сезон изискванията са още по-амбициозни и допълнително разбуниха духовете вътре и извън клуба. Португалецът иска ясна структура и прецизно дефинирани механизми за подкрепа в Ал-Насър, без импровизации и неясни решения.

          Той особено подчертава необходимостта от трансфери, които да бъдат на нивото на преките конкуренти, с ясна цел за спечелване на трофеи. Роналдо също така настоява за запазване на вече придобитите си правомощия в рамките на проекта, което предизвика най-много критики в обществото. Мнозина смятат, че подобни искания надхвърлят границите на обичайната роля на играч, независимо от неговото име и статус.

          Допълнителна изненада представлява и искането за удължаване на договора с треньора Жорже Жезус, на когото Роналдо очевидно има пълно доверие. В клуба, според наличната информация, има разделени мнения дали да бъдат изпълнени всички условия на Роналдо.

          Докато едни смятат, че неговото влияние, маркетингова стойност и принос на терена оправдават подобни искания, други предупреждават, че клубът не бива да става заложник на един играч. Остава да видим дали Ал-Насър ще се съгласи с тези условия, или ще се стигне до раздяла, но едно е сигурно – Роналдо със своите искания шокира мнозина и отново показа, че дори в напреднала футболна възраст, той все още диктува темпото на световните футболни теми.

