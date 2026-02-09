НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:14 Видеата на МВР показват че групата от „Петрохан“ се е сбогувала дружески: Ще се видим на по-добро… (видеа)16:30 Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години16:22 Румен Радев: „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си16:12 Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията за „Петрохан“: Работи се по 2 версии, 15 души са разпитани, в групата се говорило за смърт, детето намерено клекнало и с вплетени пръсти на ръцете13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев
          НачалоСпорт

          Кристиано Роналдо се завръща в игра

          Звездата се завръща в игра за Ал Насър

          9 февруари 2026 | 22:40 140
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кристиано Роналдо обяви стачка заради трансферната политика на саудитския си клуб Ал Насър и пропусна победите на тима над Ал Рияд (1:0) и Ал Итихад (2:0), но ще се завърне в игра в събота, пише вестник „А Бола“. Така той ще играе при гостуването на Ал Фатех.

          - Реклама -
            
            

          „Протестът на Кристиано бе демонстрация на лидерство, който включва и забавянето на заплатите на някои от служителите на клуба“, разкрива португалският вестник

          Освен това Роналдо успя да помогне и на сънародниците си – Жозе Семедо, който е генерален директор, и Шимао Коутиньо, който е спортен директор. Мнението на двамата относно трансферите на Ал Насър беше „замразено“ през декември, но те отново ще имат право да взимат решения, свързани с трансферите на клуба. 

          Действията на португалеца бяха на ръба на сериозно наказание. Трети пропуснат мач щеше да му донесе санкция, която обаче няма да бъде наложена, тъй като той е прекратил стачката си навреме.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Невероятен проблем разтърси Левски

          Станимир Бакалов -
          25-годишният венецуелски национал получи мускулна травма по време на последната тренировка преди двубоя с Ботев Враца
          Други

          Линдзи Вон е била оперирана за втори път след падането ѝ в спускането

          Станимир Бакалов -
          Тя опита да кара със скъсана връзка, но падна само в горната част на екстремното трасе и получи фрактура в подберицата
          Спорт

          Министърът на спорта лично посреща олимпийския герой Тервел Замфиров в София

          Пламена Ганева -
          Министърът на спорта лично посреща олимпийския медалист Тервел Замфиров тази вечер на летище София.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions