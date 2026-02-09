Кристиано Роналдо се завръща в игра

Кристиано Роналдо обяви стачка заради трансферната политика на саудитския си клуб Ал Насър и пропусна победите на тима над Ал Рияд (1:0) и Ал Итихад (2:0), но ще се завърне в игра в събота, пише вестник „А Бола“. Така той ще играе при гостуването на Ал Фатех.

„Протестът на Кристиано бе демонстрация на лидерство, който включва и забавянето на заплатите на някои от служителите на клуба“, разкрива португалският вестник

Освен това Роналдо успя да помогне и на сънародниците си – Жозе Семедо, който е генерален директор, и Шимао Коутиньо, който е спортен директор. Мнението на двамата относно трансферите на Ал Насър беше „замразено“ през декември, но те отново ще имат право да взимат решения, свързани с трансферите на клуба.

Действията на португалеца бяха на ръба на сериозно наказание. Трети пропуснат мач щеше да му донесе санкция, която обаче няма да бъде наложена, тъй като той е прекратил стачката си навреме.