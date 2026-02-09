Лавров: НАТО, ЕС и ОССЕ отиват в историята!

Северноатлантическият алианс, Европейският съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) нямат перспектива и постепенно остават в миналото. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.
По думите на Лавров, в света нараства интересът към руската инициатива за създаване на евразийска структура за сигурност с участието на всички държави от континента. Тя се базира на вече формиращото се партньорство между Евразийския икономически съюз, Шанхайската организация за сътрудничество и АСЕАН.
Според Лавров Западът се стреми да запази еднополюсен световен ред, основан на ролята на долара и създадените от него институции, но това вече е невъзможно, тъй като нови центрове на икономически растеж като Индия, Бразилия и Китай укрепват позициите си. По думите му трансформация протича и в Африка, където все повече държави залагат на развитие на собствената индустрия, а не само на износ на суровини.
Миналата година руският президент Владимир Путин предложи да започне диалог с всички потенциални участници в нова система за сигурност в Евразия, като за целта трябва да бъде активизирано сътрудничеството в рамките на Съюзната държава, ОДКБ, Евразийския икономически съюз, ОНД и ШОС.