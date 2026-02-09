НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Начало Свят Политика

          Лавров: НАТО, ЕС и ОССЕ отиват в историята!

          9 февруари 2026 | 10:07 4550
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Северноатлантическият алианс, Европейският съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) нямат перспектива и постепенно остават в миналото. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

          „Всички тези организации – и НАТО с неизпълнените си обещания да не се разширява на изток, дадени още на Съветския съюз, и Европейският съюз, който разруши цялата изградена инфраструктура на сътрудничество с нашата страна, и особено ОССЕ, която напълно се подчини на едностранните действия на Запада и забрави основния принцип на консенсуса между всички участници – те отживяват времето си“, заяви той в интервю за TV BRICS по повод Деня на дипломатическия работник.

          По думите на Лавров, в света нараства интересът към руската инициатива за създаване на евразийска структура за сигурност с участието на всички държави от континента. Тя се базира на вече формиращото се партньорство между Евразийския икономически съюз, Шанхайската организация за сътрудничество и АСЕАН.

          Лавров реагира на атентата в Москва: Това е опит да се провалят преговорите Лавров реагира на атентата в Москва: Това е опит да се провалят преговорите

          „Колкото по-здрави стават връзките между регионалните и субрегионалните интеграционни обединения, толкова по-здрава ще бъде основата за изграждане на общ модел за сигурност“, подчерта той.

          Според Лавров Западът се стреми да запази еднополюсен световен ред, основан на ролята на долара и създадените от него институции, но това вече е невъзможно, тъй като нови центрове на икономически растеж като Индия, Бразилия и Китай укрепват позициите си. По думите му трансформация протича и в Африка, където все повече държави залагат на развитие на собствената индустрия, а не само на износ на суровини.

          Миналата година руският президент Владимир Путин предложи да започне диалог с всички потенциални участници в нова система за сигурност в Евразия, като за целта трябва да бъде активизирано сътрудничеството в рамките на Съюзната държава, ОДКБ, Евразийския икономически съюз, ОНД и ШОС.

          Евразия срещу света: новият ред се ражда между Виена и Тиендзин Евразия срещу света: новият ред се ражда между Виена и Тиендзин
