Лавров: НАТО, ЕС и ОССЕ отиват в историята!

Северноатлантическият алианс, Европейският съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) нямат перспектива и постепенно остават в миналото. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Всички тези организации – и НАТО с неизпълнените си обещания да не се разширява на изток, дадени още на Съветския съюз, и Европейският съюз, който разруши цялата изградена инфраструктура на сътрудничество с нашата страна, и особено ОССЕ, която напълно се подчини на едностранните действия на Запада и забрави основния принцип на консенсуса между всички участници – те отживяват времето си“, заяви той в интервю за TV BRICS по повод Деня на дипломатическия работник. - Реклама -

По думите на Лавров, в света нараства интересът към руската инициатива за създаване на евразийска структура за сигурност с участието на всички държави от континента. Тя се базира на вече формиращото се партньорство между Евразийския икономически съюз, Шанхайската организация за сътрудничество и АСЕАН.

„Колкото по-здрави стават връзките между регионалните и субрегионалните интеграционни обединения, толкова по-здрава ще бъде основата за изграждане на общ модел за сигурност“, подчерта той.

Според Лавров Западът се стреми да запази еднополюсен световен ред, основан на ролята на долара и създадените от него институции, но това вече е невъзможно, тъй като нови центрове на икономически растеж като Индия, Бразилия и Китай укрепват позициите си. По думите му трансформация протича и в Африка, където все повече държави залагат на развитие на собствената индустрия, а не само на износ на суровини.

Миналата година руският президент Владимир Путин предложи да започне диалог с всички потенциални участници в нова система за сигурност в Евразия, като за целта трябва да бъде активизирано сътрудничеството в рамките на Съюзната държава, ОДКБ, Евразийския икономически съюз, ОНД и ШОС.