Русия запазва готовност за сътрудничество със Съединените щати, но в Москва липсва оптимизъм относно бъдещето на двустранните икономически връзки. Тази позиция изрази руският външен министър Сергей Лавров, въпреки продължаващите дипломатически усилия на Вашингтон за прекратяване на конфликта в Украйна.

Първият дипломат на Русия обясни скептицизма си с конкретната политика на Вашингтон. Той се позова на „декларираната от Съединените щати цел за „икономическо господство“.

„Също така не виждаме светло бъдеще в икономическата сфера“, отбеляза Лавров, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Коментарът на външния министър идва на фона на противоречиви сигнали в двустранните отношения. Руски представители, включително пратеникът Кирил Дмитриев, по-рано обсъждаха възможностите за мащабно възстановяване на икономическите връзки със САЩ като ключов елемент от евентуално мирно споразумение за Украйна.

Ситуацията обаче остава сложна въпреки промяната в политическото ръководство на САЩ. Въпреки че президентът Доналд Тръмп многократно е говорил за възраждане на икономическото сътрудничество с Москва и дори посрещна руския си колега Владимир Путин на американска земя, реалните действия показват друга картина. Откакто се завърна в Белия дом, американският държавен глава наложи допълнителни тежки санкции върху жизненоважния енергиен сектор на Русия.

Допълнително напрежение създава и отношението на Вашингтон към международните обединения, в които Русия участва. Лавров акцентира върху враждебността на Тръмп към блока БРИКС, обединяващ икономиките на Русия, Китай, Индия, Бразилия и други водещи развиващи се страни.

„Самите американци създават изкуствени пречки по този път“, изтъкна руският външен министър по повод интеграционните процеси в организацията.

В заключение Лавров подчерта, че тези действия на САЩ налагат преориентиране на руската икономическа стратегия. „Просто сме принудени да търсим допълнителни, защитени начини за развитие на нашите финансови, икономически, логистични и други проекти със страните от БРИКС“, обясни той.