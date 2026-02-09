НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСвят

          Лавров: САЩ не са готови за предложението, което направиха в Анкоридж, искат да доминират

          Опитват се да забранят на Индия и другите наши партньори да купуват евтини, достъпни руски енергийни ресурси - на Европа отдавна е забраненао - и са принудени да купуват американски втечнен природен газ на прекомерни цени

          9 февруари 2026 | 15:34 10
          Сергей Лавров коментира отношенията между Европа и Русия
          Русия няма да позволи разполагането на каквито и да е оръжия на украинска територия, които заплашват руските интереси за сигурност.

          Това заяви външният министър Сергей Лавров в интервю за международната телевизионна мрежа BRICS TV, цитиран от Гласове. По думите му, САЩ не са готови за предложението, което направиха в Анкоридж за Украйна, а Русия не вижда „розово бъдеще“ в икономическите отношения с американската страна.

          Западът не иска да се откаже от някогашната си доминираща позиция. Освен това с идването на администрацията на Доналд Тръмп тази борба за потискане на конкурентите стана особено очевидна и открита“, отбеляза Лавров.

          Американците искат да завладеят всички пътища за снабдяване на всички водещи страни, всички континенти с енергийни ресурси“„тоест в икономическата област американците обявиха задачата за икономическо господство„, подчерта Лавров, добави той.

          Няма съмнение, че ще обезпечим интересите на нашата сигурност, като не допуснем разполагането на украинска територия на каквито и да било видове оръжия, които ни заплашват, и второ, като гарантираме надеждна и пълна защита на правата на руснаците, рускоезичните хора, които са живели и живеят от векове на територията на Крим, Донбас, Новорусия, които дошлият на власт след преврата режим в Киев обяви за „същества“. „терористи“ и отприщи гражданска война срещу тях“, подчерта той.

          В Анкоридж приехме предложението на Съединените щати. Ако се подходи по мъжки начин, те предложиха – ние се съгласихме, значи проблемът трябва да бъде решен“, каза Лавров. „Руският президент Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия не се интересува какво говорят в Украйна или Европа. Ясно виждаме ужасната русофобия на повечето режими в Европейския съюз, с редки изключения. Позицията на САЩ беше важна за нас“, добави първият руски дипломат.

          Сергей Лавров отбеляза, че след като е приела предложението на Вашингтон за Украйна, руската страна е била готова да премине към пълномащабно, широко и взаимноизгодно сътрудничество със САЩ. „Засега на практика всичко изглежда обратното: въвеждат се нови санкции, организира се „война“ срещу танкерите в открито море в нарушение на Конвенцията на ООН по морско право. Опитват се да забранят на Индия и другите наши партньори да купуват евтини, достъпни руски енергийни ресурси – на Европа отдавна е забраненао – и са принудени да купуват американски втечнен природен газ на прекомерни цени„, продължи той. „Тоест в икономическата област американците обявиха задачата за икономическо господство“, подчерта Лавров.

          „Оставайки отворени, както Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, за сътрудничество с всички страни, включително такава голяма сила като Съединените щати, ние сме в ситуация, в която самите американци създават изкуствени пречки на този път“, подчерта той.

          В тази връзка Лавров отбеляза, че подобни стъпки от страна на Вашингтон са принудили Москва „да търси допълнителни защитени пътища за развитие на финансови, икономически, интеграционни, логистични и други проекти със страните от БРИКС“. „(САЩ) се опитват да контролират нашата търговия, инвестиционно сътрудничество и военно-технически връзки с най-големите стратегически партньори на Русия, като Индия и други членове на БРИКС“, заяви руският външен министър.

          По-рано министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник заяви, че военните покупки на Индия от Русия „са раздразнили Съединените щати“, които разглеждат руско-индийското военнотехническо сътрудничество като „опит да се навреди на Америка“. Русия е водещ играч на индийския пазар на оръжие, посочва ТАСС.

          „Всички тези организации: НАТО с неговите неизпълнени обещания да не се разширява на изток, дадени на Съветския съюз, и Европейският съюз, който разруши цялата богата инфраструктура на сътрудничество с нашата страна, и особено ОССЕ, която напълно се подчини на едностранните действия на Запада и забрави за основния принцип на консенсуса, съгласието на всички негови участници – те изживяват своя век“, подчерта руският външен министър.

          Вашият коментар
