      понеделник, 09.02.26
          Левски се отърва от ненужен играч

          Двете страни се разделят по взаимно съгласие

          9 февруари 2026 | 15:03 80
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          ПФК „Левски“ и Фабио Лима се разделиха по взаимно съгласие. Новината бе потвърдена официално преди няколко минути.

          Нападателят направи своя дебют за „Левски“ на 17 февруари 2024 година при победата като гост над „Пирин“ с 2:1, а на 24 февруари 2024 година вкара и дебютния си гол при победата с 4:0 над „Арда“ на стадион „Георги Аспарухов“. Със синята фланелка той записа 51 мача и отбеляза 4 гола.

          „ПФК „Левски“ благодари на Фабио Лима за професионализма със синия екип и му пожелава много здраве, лични и професионални успехи“ – написаха „сините“.

