      понеделник, 09.02.26
          ГОРЕЩО
          Политика

          Макрон: Аферата „Епстийн“ засяга основно САЩ

          9 февруари 2026 | 14:14
          Снимка: БГНЕС
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че аферата около американския сексуален престъпник Джефри Епстийн е „преди всичко въпрос от компетенцията на САЩ“, предаде Франс прес, като подчерта, че американската съдебна система трябва да си свърши работата независимо.

          „Това е случай, който основно засяга САЩ. Не желая да участвам в публичен дебат по този въпрос“, заяви Макрон.

          Държавният глава посочи още, че Епстийн е разполагал с „много широка мрежа“ от контакти, което според него изисква съдебните институции да действат „спокойно и независимо“.

          Макрон предупреди и за разпространението на конспиративни теории, като подчерта необходимостта от „истинска журналистическа работа“ по темата.

          Жак Ланг напусна Института за арабския свят след скандала „Епстийн“ Жак Ланг напусна Института за арабския свят след скандала „Епстийн“

          Изявлението му идва, след като Министерството на правосъдието на САЩ на 30 януари публикува над три милиона страници документи, свързани със случая. Според заместник-главния прокурор на САЩ Тод Бланш, материалите не съдържат нови данни, които да доведат до допълнителни съдебни преследвания.

          Въпреки това разкритията около мрежата от контакти на Епстийн предизвикаха международен отзвук, включително и във Франция, където бившият министър на културата Жак Ланг подаде оставка като председател на Института на арабския свят в Париж заради връзките си със скандала.

          „Той взе решението си по съвест“, коментира Макрон по повод оставката на Ланг.

