      понеделник, 09.02.26
          Политика

          Мария Корина Мачадо: Ще се върна във Венецуела въпреки репресиите

          9 февруари 2026 | 20:11 150
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Нобеловата лауреатка за мир Мария Корина Мачадо заяви, че продължава да планира завръщането си във Венецуела, въпреки задържането на неин съюзник от опозицията малко след първоначалното му освобождаване.

          „Това по никакъв начин не влияе на завръщането ми. Напротив. Ясно съм дала да се разбере, че имам някои задачи за изпълнение преди да се върна и щом ги постигнем, ще се върна във Венецуела“, каза Мачадо пред репортери във Вашингтон.

          Изявлението ѝ идва на фона на засилен натиск срещу венецуелската опозиция, включително нови арести и действия срещу ключови фигури, които международни наблюдатели определят като опит за сплашване и ограничаване на политическата активност.

          По думите на Мачадо, репресивните мерки няма да я откажат от намерението ѝ да се завърне в страната и да продължи политическата си дейност, като подчерта, че решението ѝ е част от по-широка стратегия и ясно поставени цели.

