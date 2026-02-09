НА ЖИВО
          16:30 Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години16:22 Румен Радев: „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си16:12 Любослав Костов: Проблемът на България е, че потреблението нараства, а инвестициите спадат14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията за „Петрохан“: Работи се по 2 версии, 15 души са разпитани, в групата се говорило за смърт, детето намерено клекнало и с вплетени пръсти на ръцете13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си
          Мартин Димитров: Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет

          "Удължителният закон за бюджета трябва да бъде продължен, каквото се е случвало и каквато практика има, така че да се отчете, че изборите ще бъдат вероятно някъде април

          9 февруари 2026 | 17:22 430
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Удължителният бюджет изтича в края на март. Какво следва за държавните финанси и джоба на българина след тази дата?

          „Удължителният закон за бюджета трябва да бъде удължен, каквото се е случвало и каквато практика има, така че да се отчете, че изборите ще бъдат вероятно някъде април. Говори се за 19 април, макар че датата не е потвърдена, което означава, че удължителният закон трябва да продължен с още няколко месеца. Това е разумното решение“, заяви пред БНР депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров:

          „Трябва да се направи бърза проверка за състоянието на публичните финанси във всички министерства“.

          Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет, отбеляза в интервю за предаването „12+3“ на програма „Хоризонт“ депутатът от ПП-ДБ.

          „Въпросът е каква ще бъде ситуацията оттук нататък. Ако няма редовно правителство, това е единственият вариант“.

          Димитров каза, че е разочарован от новия състав на КЕВР:

          „КЕВР трябваше да направи така, че сметките за декември месец да бъдат точно за 30 календарни дни“.

