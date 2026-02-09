Мартин Димитров: Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет

Удължителният бюджет изтича в края на март. Какво следва за държавните финанси и джоба на българина след тази дата?

„Удължителният закон за бюджета трябва да бъде удължен, каквото се е случвало и каквато практика има, така че да се отчете, че изборите ще бъдат вероятно някъде април. Говори се за 19 април, макар че датата не е потвърдена, което означава, че удължителният закон трябва да продължен с още няколко месеца. Това е разумното решение“, заяви пред БНР депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров:

„Трябва да се направи бърза проверка за състоянието на публичните финанси във всички министерства“.

Ако се наложи, може и служебният кабинет да изготви нов бюджет, отбеляза в интервю за предаването „12+3“ на програма „Хоризонт“ депутатът от ПП-ДБ.

„Въпросът е каква ще бъде ситуацията оттук нататък. Ако няма редовно правителство, това е единственият вариант“.

Димитров каза, че е разочарован от новия състав на КЕВР:

„КЕВР трябваше да направи така, че сметките за декември месец да бъдат точно за 30 календарни дни“.