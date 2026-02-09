Майката на Николай Златков: Давам това интервю, за да мога утре да изплача сина си

По думите ѝ е недопустимо хора да бъдат заклеймявани и наричани престъпници, преди вината им да бъде доказана.
Ралица Асенова подчерта, че е била сред първите, които са се опитали да съдействат на разследването.
Майката разказа още, че е трябвало да се види със сина си и с Ивайло Калушев преди около две седмици. След като научила за трагедията, тя заминала към морето, но не ѝ било позволено да стигне до къщата.
Тя категорично отхвърли твърденията за наличие на бойно оръжие в хижата край „Петрохан“, където често е пребивавала.
По думите ѝ случилото се носи белезите на професионално извършено убийство.
Тя допълни и още един детайл от вечерта на трагедията: