      понеделник, 09.02.26
          ГОРЕЩО
          Начало България Крими

          Майката на Николай Златков: Давам това интервю, за да мога утре да изплача сина си

          9 февруари 2026 | 21:32
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Искам да изкажа съболезнования на абсолютно всички близки на загиналите. Искам да благодаря и на всички хора, които излязоха в подкрепа на тези, които бяха жестоко погубени“, заяви Ралица Асенова, майката на загиналия 22-годишен Николай Златков, в интервю за NOVA.

          По думите ѝ е недопустимо хора да бъдат заклеймявани и наричани престъпници, преди вината им да бъде доказана.

          „От една седмица имаме първо три жертви, а още от първия ден започна да се излива жестока помия върху хора, които не могат да се защитят. Това продължи цяла седмица. Всички близки са съсипани“, каза тя.

          „Давам това интервю днес, за да мога утре да изплача сина си“, допълни почернената майка.

          Ралица Асенова подчерта, че е била сред първите, които са се опитали да съдействат на разследването.

          „Аз бях може би първият човек, който се опита да съдейства на полицията. Те трябваше и смятам, че бяха в село Българи, тримата, които се намериха вчера. Когато разбрах, че хижата е изгоряла, тръгнах веднага към морето. Ужасът на всички нас беше, че може да им се е случило нещо ужасяващо. Обадих се на полицията и помолих за съдействие. Не знам защо се говори, че близките не съдействат“, заяви тя.

          Майката разказа още, че е трябвало да се види със сина си и с Ивайло Калушев преди около две седмици. След като научила за трагедията, тя заминала към морето, но не ѝ било позволено да стигне до къщата.

          „В центъра на селото имаше страшно много униформени, бойни отряди, спецчасти. Не ме допуснаха до къщата. Първото, което ме попитаха, беше как са си изкарвали парите. На два пъти ми говориха в минало време за сина ми. Отказаха ми да видя къщата“, разказа Асенова.

          Тя категорично отхвърли твърденията за наличие на бойно оръжие в хижата край „Петрохан“, където често е пребивавала.

          „Била съм там многократно – във всяка стая и помещение. Да кажат къде са тези оръжия? Имаше много пейнтбол оръжия, защото си бяха направили игрище. Имаше спортни лъкове – това ли е бойното снаряжение? Това беше най-хармоничната среда, която може да съществува. Синът ми ми правеше сарми, гледахме филми. Имаше звукозаписно студио, работилница за глина“, каза тя.

          По думите ѝ случилото се носи белезите на професионално извършено убийство.

          „Очевидно нещо са били видели – някаква страхотна заплаха. Това е професионално извършено убийство“, заяви Асенова.

          Тя допълни и още един детайл от вечерта на трагедията:

          „Вечерта в неделя са минали четири джипа. Тези шест човека нямаха четири джипа“, подчерта тя.

