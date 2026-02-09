НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си12:00 Ива Митева с коментар за политическото си бъдеще и евентуален съюз с Румен Радев10:28 „Сега“: Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото през декември 2025 г.10:26 Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка
          НачалоСвятКултура

          Майката на Роналдо е искала аборт, а днес синът ѝ е една от най-големите футболни легенди в света

          9 февруари 2026 | 14:21 90
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Малцина знаят, че появата на Кристиано Роналдо на бял свят е била на косъм. В годините, когато семейство Авейро живее в крайна бедност в Мадейра, майка му Мария Долорес признава, че е обмисляла аборт заради невъзможността да издържа още едно дете.

          - Реклама -
            
            

          По това време съпругът ѝ работи нископлатена работа, а семейството често изпитва недостиг дори на храна. Именно тези трудности я довеждат до решението да прекрати бременността си. Лекарят обаче отказва да извърши процедурата.

          Впоследствие тя опитва сама да предизвика аборт, но без успех. Месеци по-късно се ражда Кристиано — момчето, което години по-късно ще промени футболната история.

          В документалния филм за звездата майката признава:

          „Той е дете, което исках да абортирам. Но Бог не позволи това да се случи.“

          Днес тази история звучи почти невероятно, защото Роналдо се превърна в един от най-успешните спортисти в историята, носител на множество трофеи и идол за милиони деца по света.

          Но зад успеха му стои именно жената, която дълго време е носила сама тежестта на семейството. Докато съпругът ѝ се бори със зависимости, Мария Долорес работи неуморно, за да осигури бъдеще на децата си.

          Когато Кристиано е едва на 12 години, тя взема най-трудното решение — да го пусне сам да замине за Лисабон, за да преследва мечтата си във футболната академия на „Спортинг“. Раздялата я съсипва, но тя знае, че това е шансът му.

          Години по-късно самият Роналдо често припомня колко много дължи на майка си, а в семейството дори се шегуват с трудното начало:

          „Не си искала да се родя, но сега помагам на всички“, казва ѝ той, а после двамата се смеят.

          Животът обаче продължава да поднася изпитания. През 2005 г. бащата на Роналдо умира, а през 2007 г. майка му преминава през тежка битка с рак на гърдата, която успява да преодолее. По-късно тя преживява и инсулт, от който също се възстановява.

          Въпреки световната слава на сина си, Мария Долорес остава скромна и продължава да поставя семейството на първо място. Днес тя пътува между Мадейра и местата, където живее Роналдо, радвайки се на децата и внуците си.

          Историята ѝ напомня, че понякога съдбата на един човек може да промени милиони животи, а зад всяка голяма звезда често стои родител, който е направил тежки избори и жертви.

          Светът познава Кристиано Роналдо като легенда, но в основата на неговия успех стои една майка, която въпреки страховете и трудностите е дала шанс на живота.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора

          Никола Павлов -
          Разследващите са прегледали банковите му операции, електронната кореспонденция и са извършили обиски в негови имоти
          Политика

          Макрон: Аферата „Епстийн“ засяга основно САЩ

          Никола Павлов -
          Държавният глава посочи още, че Епстийн е разполагал с „много широка мрежа“ от контакти
          България

          Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)

          Катя Илиева -
          Самата държава е зачената в грях. Педофилията, перверзията, изнудването са част от този грях
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions