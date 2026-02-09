Майката на Роналдо е искала аборт, а днес синът ѝ е една от най-големите футболни легенди в света

Малцина знаят, че появата на Кристиано Роналдо на бял свят е била на косъм. В годините, когато семейство Авейро живее в крайна бедност в Мадейра, майка му Мария Долорес признава, че е обмисляла аборт заради невъзможността да издържа още едно дете.

По това време съпругът ѝ работи нископлатена работа, а семейството често изпитва недостиг дори на храна. Именно тези трудности я довеждат до решението да прекрати бременността си. Лекарят обаче отказва да извърши процедурата.

Впоследствие тя опитва сама да предизвика аборт, но без успех. Месеци по-късно се ражда Кристиано — момчето, което години по-късно ще промени футболната история.

В документалния филм за звездата майката признава:

„Той е дете, което исках да абортирам. Но Бог не позволи това да се случи.“

Днес тази история звучи почти невероятно, защото Роналдо се превърна в един от най-успешните спортисти в историята, носител на множество трофеи и идол за милиони деца по света.

Но зад успеха му стои именно жената, която дълго време е носила сама тежестта на семейството. Докато съпругът ѝ се бори със зависимости, Мария Долорес работи неуморно, за да осигури бъдеще на децата си.

Когато Кристиано е едва на 12 години, тя взема най-трудното решение — да го пусне сам да замине за Лисабон, за да преследва мечтата си във футболната академия на „Спортинг“. Раздялата я съсипва, но тя знае, че това е шансът му.

Години по-късно самият Роналдо често припомня колко много дължи на майка си, а в семейството дори се шегуват с трудното начало:

„Не си искала да се родя, но сега помагам на всички“, казва ѝ той, а после двамата се смеят.

Животът обаче продължава да поднася изпитания. През 2005 г. бащата на Роналдо умира, а през 2007 г. майка му преминава през тежка битка с рак на гърдата, която успява да преодолее. По-късно тя преживява и инсулт, от който също се възстановява.

Въпреки световната слава на сина си, Мария Долорес остава скромна и продължава да поставя семейството на първо място. Днес тя пътува между Мадейра и местата, където живее Роналдо, радвайки се на децата и внуците си.

Историята ѝ напомня, че понякога съдбата на един човек може да промени милиони животи, а зад всяка голяма звезда често стои родител, който е направил тежки избори и жертви.

Светът познава Кристиано Роналдо като легенда, но в основата на неговия успех стои една майка, която въпреки страховете и трудностите е дала шанс на живота.