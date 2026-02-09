НА ЖИВО
          Мексико изпрати два кораба с хуманитарна помощ за Куба на фона на натиска от САЩ

          9 февруари 2026 | 01:16
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Мексико изпрати два военни кораба с хуманитарна помощ за Куба, съобщи външното министерство, докато комунистическата държава е подложена на засилен натиск от страна на САЩ след залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.

          Доставката от 814 тона хуманитарна помощ идва в момент, когато Мексико обмисля как да изпраща петрол за Куба, без да бъде санкционирано от Доналд Тръмп, който предупреди, че ще наложи митнически санкции на всяка страна, доставяща петрол за Хавана.

          От външното министерство съобщиха, че двата кораба са отплавали на 8 февруари и се очаква да пристигнат след четири дни, предаде АФП. На борда им има прясно и прахообразно мляко, месо, боб, ориз и артикули за лична хигиена, като още 1500 тона хранителни помощи са в готовност за изпращане.

          Енергийна криза и геополитически натиск

          И без това тежкото икономическо положение на Куба се влоши допълнително, след като доставките на петрол от традиционния ѝ съюзник Венецуела бяха прекъснати. Това стана след американската операция от 3 януари, при която Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха задържани в Каракас и отведени в САЩ по обвинения в трафик на наркотици.

          Тръмп заяви готовност да работи с временния лидер на Венецуела Делси Родригес – бивш вицепрезидент на Мадуро – при условие че администрацията ѝ се съобразява с изискванията на Вашингтон, включително предоставяне на достъп до огромните петролни ресурси на страната.

          Ролята на Мексико

          По данни на държавната компания Pemex, през миналата година Мексико е изнесло за Куба петрол и петролни деривати за близо 500 милиона долара – сума, която представлява под 1% от общото производство на страната.

          Хуманитарната помощ подчертава деликатния баланс, който Мексико се опитва да поддържа – между подкрепата за Куба и избягването на директна конфронтация със САЩ, в условията на нарастващо геополитическо напрежение в региона.

