Мете-Марит поднесе официално извинение за контактите си с Джефри Епстийн

Норвежката кронпринцеса Мете-Марит официално се извини на кралската двойка заради приятелството си с американския финансист и осъден педофил Джефри Епстийн, съобщиха агенциите.

В обръщението си съпругата на престолонаследника Хокон призна, че е допуснала сериозна грешка в преценката си, като е поддържала кореспонденция с Епстийн дори след осъждането му през 2008 г.

„Прецених погрешно човека и ситуацията“, е признала Мете-Марит, поемайки лична отговорност за контактите си с него.

Скандалът се разрази, след като наскоро публикувани досиета по делото „Епстийн“ разкриха обширна лична кореспонденция между кронпринцесата и финансиста. Разкритията предизвикаха остри обществени и политически критики в Норвегия.

Норвежкият премиер настоя всички публични и високопоставени фигури, споменати в материалите по делото Епстийн, да дадат ясни и подробни обяснения за характера на връзките си с него.

Случаят се развива на фона на допълнително напрежение около норвежката кралска фамилия. В момента 29-годишният Мариус Борг Хьойби, син на Мете-Марит от първия ѝ брак, е подсъдим по няколко тежки обвинения, включително изнасилване.

На този фон общественото доверие към монархията рязко спада. Според последните социологически данни рейтингът на одобрение на норвежката монархия е паднал до 61%, което е най-ниското му ниво през последните години.