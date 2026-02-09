Метрото тръгва към „Слатина“: започва строителството край парка на Военна академия

От 10 февруари започват строително-монтажните дейности в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“, част от проекта за разширение на третата линия на софийското метро към район „Слатина“, съобщиха от Министерството на отбраната.

В участъка ще бъде изградена изходна площадка за тунелопробивната машина, която ще прокопае новия участък. Подобна технология беше използвана и при изграждането на вече действащата трета метролиния в централната част на столицата.

От „Метрополитен“ уверяват, че строителството ще бъде съобразено с градската среда, като компанията поема ангажимент след приключване на дейностите засегнатите части на парка да бъдат възстановени и облагородени.

Изпълнителният директор на дружеството подчертава:

„Изграждането на метрото последователно подобрява градската среда и качеството на живот, като носи по-добра свързаност и обновени обществени пространства.“

Проектът се реализира след подписано споразумение между Столична община и Военната академия, както и след получаване на всички необходими разрешителни.

От общината подчертават, че навременното изпълнение на проекта е ключово, тъй като всяко забавяне може да повлияе на графика на строителството и да доведе до негативни последици за града.

Разширението на метрото към „Слатина“ е сред най-очакваните инфраструктурни проекти, тъй като трябва да облекчи автомобилния трафик в една от най-населените части на София.