Метрото тръгва към „Слатина“: започва строителството край парка на Военна академия

От 10 февруари започват строително-монтажните дейности в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“, част от проекта за разширение на третата линия на софийското метро към район „Слатина“, съобщиха от Министерството на отбраната.
В участъка ще бъде изградена изходна площадка за тунелопробивната машина, която ще прокопае новия участък. Подобна технология беше използвана и при изграждането на вече действащата трета метролиния в централната част на столицата.
От „Метрополитен“ уверяват, че строителството ще бъде съобразено с градската среда, като компанията поема ангажимент след приключване на дейностите засегнатите части на парка да бъдат възстановени и облагородени.
Изпълнителният директор на дружеството подчертава:
Проектът се реализира след подписано споразумение между Столична община и Военната академия, както и след получаване на всички необходими разрешителни.
От общината подчертават, че навременното изпълнение на проекта е ключово, тъй като всяко забавяне може да повлияе на графика на строителството и да доведе до негативни последици за града.
Разширението на метрото към „Слатина“ е сред най-очакваните инфраструктурни проекти, тъй като трябва да облекчи автомобилния трафик в една от най-населените части на София.