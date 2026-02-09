Министърът на спорта лично посреща олимпийския герой Тервел Замфиров в София

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев лично ще посрещне на летище „Васил Левски“ бронзовия медалист от Зимните олимпийски игри в сноуборда Тервел Замфиров, съобщиха от Министерството на младежта и спорта.

- Реклама -

Българският състезател ще пристигне в София в 18:20 часа на Терминал 2 с полет от Мюнхен. Заедно с него се завръщат и Радослав Янков и Малена Замфирова, които също направиха силно представяне, достигайки осминафиналите в своите дисциплини.

Замфиров записа исторически успех, след като донесе първия медал за България от Зимни олимпийски игри от две десетилетия насам. Българинът спечели бронза в паралелния гигантски слалом след драматичен фотофиниш срещу словенеца Тим Масняк.

Посрещането на олимпийските ни състезатели ще бъде излъчвано на живо във фейсбук страницата на Министерството на младежта и спорта, където феновете ще могат да станат част от емоционалния момент.