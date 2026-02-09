НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Свят

          Мир през пролетта или нова фаза на войната? Натискът за примирие около Украйна расте

          9 февруари 2026 | 15:10
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Медийни публикации сочат, че Вашингтон може да настоява за прекратяване на бойните действия още през март, но официални решения все още няма

          Все по-често в международните медии се появяват сигнали, че зад кулисите се търси ускорено дипломатическо решение на войната в Украйна. Според публикация на германското издание Junge Welt Съединените щати може да подготвят натиск върху Киев за бързо примирие още през март.

          По непотвърдена информация се обсъжда вариант, при който прекратяване на огъня ще бъде последвано от политически процес в Украйна, включително избори и възможни референдуми през май.

          Официално потвърждение няма, но самият факт, че подобни сценарии вече се обсъждат публично, показва умората от продължителния конфликт и нарастващото напрежение върху всички участници.

          Допълнително напрежение внесе и информацията за опит за покушение срещу член на руската делегация в международни контакти, което според анализатори е можело да провали евентуални дипломатически усилия. Въпреки това комуникацията между страните не е прекъсната.

          На фона на продължаващите бойни действия, икономическия натиск и изчерпването на ресурси, все повече западни столици започват да разглеждат варианти за политически изход от кризата, вместо военна ескалация.

          Въпросът обаче остава открит: дали това са първи стъпки към реални преговори или поредният информационен тест за реакцията на обществата?

          Едно е ясно — след две години война всяка новина за възможен мир вече се следи много по-внимателно от всяка военна победа.

