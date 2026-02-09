НА ЖИВО
          Икономика

          МРРБ въвежда нова такса „домоуправител“: 80 евро за вписване с валидност 5 години

          В България над 300 фирми извършват дейност като професионални домоуправители

          9 февруари 2026 | 13:00
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          МРРБ въвежда нова такса "домоуправител": 80 евро за вписване с валидност 5 години

          Министерство на регионалното развитие и благоустройството въвежда нова такса, свързана с регистрацията на професионалните домоуправители в специален регистър. С приетите от правителството промени в Наредба №14 МРРБ получава право да събира средства за вписване на т.нар. вход мениджъри.

          Таксата за първоначална регистрация е определена на 80 евро. Освен това регистрацията ще трябва да се подновява на всеки пет години, като това ще се случва срещу нова такса, равна на тази за първоначално вписване. Ако регистрацията бъде направена по електронен път, то тогава таксата ще бъде 72 евро.

          При вписване на промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване, е предвидена такса в размер на 49 евро, като тя се намалява с десет на сто при подадено заявление по електронен път, а именно в размер на 44,10 евро.

          Става ясно обаче, че това са вече намалени размери на таксите. В първоначалния вариант на предложението те са били значително по-високи – 1610,57 евро за регистрация на фирма домоуправител и 357,90 евро за промяна на данни.

          В България над 300 фирми извършват дейност като професионални домоуправители, което означава, че при първоначалните предложения МРРБ е планирало да събере над 510 хил. евро само от вписването им в регистъра.

          Съгласно закона, когато държавна институция въвежда платена административна услуга, тя няма право да формира печалба, а размерът на таксата трябва да покрива единствено разходите по предоставянето ѝ. В противен случай таксата се превръща в своеобразен квазиданък.

          Въпреки това МРРБ твърди, че спазва принципа на разходопокриване както при настоящата такса от 80 евро, така и при първоначално предложената значително по-висока сума от 1610,57 евро.

          В мотивите към проекта е посочено, че размерът на таксите е формиран съгласно описания алгоритъм на база определянето на преките и непреки разходи на административното звено, извършващо услугата, като според изготвената калкулация посочената обща стойност на таксата не надвишава разходите.

          Междувременно Дирекция „Координация и модернизация на администрацията“ към Министерския съвет изрази ясно становище, че таксите за вписване на професионален управител и за промяна на обстоятелства не отговарят на изискванията на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на административните такси.

