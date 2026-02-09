НА ЖИВО
          Над 1 милиард Android устройства са уязвими: Спират поддръжката за популярни модели на Samsung

          9 февруари 2026 | 16:50
          Близо половината от активните смартфони в световен мащаб функционират с остарял софтуер, който вече не получава поддръжка от производителите. Според последните статистически данни на Google, това засяга 42.1% от потребителите, като превръща устройствата им в лесна мишена за киберпрестъпници, шпионски вируси и опити за източване на банкови сметки.

          Проблемът със сигурността придобива конкретни измерения с последните действия на технологичните гиганти. Samsung официално прекрати поддръжката за една от най-разпространените си серии – Galaxy S21, включително модификациите Plus и Ultra. Собствениците на тези бивши флагмани вече няма да получават ключовите месечни и тримесечни актуализации за сигурност. В допълнение, притежателите на моделите Galaxy S22 и S21 FE също трябва да повишат вниманието си, тъй като техните устройства преминават към по-рядък график на обновяване.

          От Google се опитват да успокоят напрежението, като посочват, че защитната система Google Play Protect продължава да функционира дори при по-стари версии на операционната система (до Android 7), сканирайки приложенията в реално време. Експертите по киберсигурност обаче са категорични, че това е крайно недостатъчно. Play Protect осигурява само повърхностна защита, но когато ядрото на самата операционна система е компрометирано и липсват пачове за сигурност, телефонът остава отворен за атаки. В тези случаи отговорността пада върху производителите на хардуер, които често прекратяват жизнения цикъл на по-старите модели, за да стимулират продажбите на нови.

          Ситуацията поставя потребителите пред сериозен избор. Експертите в бранша предупреждават, че ако смартфона ви не поддържа поне Android 13, рискът за личните данни е значителен. Препоръката е категорична: вместо да разчитате на стар флагмански модел без актуализации, по-сигурният избор е закупуването на нов смартфон от среден клас. В съвременния дигитален свят сигурността на устройството вече не е екстра, а задължителна необходимост за предпазване на чувствителна информация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

