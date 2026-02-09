НА ЖИВО
          Напрежение в Бъкингам: отношенията между Чарлз III и принц Уилям се влошават

          9 февруари 2026 | 23:05
          Снимка: AFP / Getty
          Отношенията между британския монарх Чарлз III и неговия наследник принц Уилям са се сериозно влошили, съобщава списание Cosmopolitan, позовавайки се на източници, близки до Бъкингамски дворец.

          Според тези източници напрежението е достигнало своя връх, като и двете страни изпитват „истински гняв“ една към друга. Конфликтът ескалирал, след като принц Уилям умишлено е игнорирал премиерата на документалния филм на баща си„В търсене на хармония: Визията на един крал“, проведена в замък Уиндзор.

          След този жест баща и син са прекратили всякаква комуникация, твърдят източници от двореца. Един от тях дори посочва, че Чарлз III в момента има повече проблеми с принц Уилям, отколкото с принц Хари.

          „С принц Хари нещата са по-лесни – той е емоционален и предсказуем. Наследникът на трона обаче е пресметлив и инатлив“, твърди придворен.

          Основната причина за раздора според запознати е борбата за влияние и власт в монархията.

          „Те се сблъскват, защото са твърде сходни. И двамата са убедени, че са прави. Нито един от двамата не се предава лесно“, обяснява източникът.

          Напрежението между краля и престолонаследника не е от скоро. Още през декември в британските медии се появиха информации, че Чарлз III е бил недоволен от публичния наратив, според който принц Уилям вече фактически е поел управлението, след като кралят е чакал цял живот за трона.

          По-рано беше съобщено и че британският политически анализатор Нийл Гардинър е призовал Чарлз III да лишѝ от кралски титли принц Хари и Меган Маркъл, след като двамата бяха отличени с награда за правата на човека – още един сигнал за нарастващото вътрешно напрежение в британското кралско семейство.

