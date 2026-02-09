НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Народният театър с осем номинации за наградите ИКАР 2026

          Постановки и актьори на първата ни сцена се борят за отличия в седем основни категории

          9 февруари 2026 | 12:34 190
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Народният театър „Иван Вазов“ получи осем номинации в седем ключови категории за тазгодишните Национални награди за сценични изкуства ИКАР, които отличават постижения в актьорството, режисурата, сценографията, драматургията и техническото осъществяване на спектаклите.

          - Реклама -
            
            

          Актьорски и технически номинации

          В категорията „Водеща мъжка роля“ е отличен Пламен Димов за превъплъщението си в образа на Леоне в спектакъла „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, поставен от режисьора Ивица Булян.

          Ана Пападопулу получи номинация за „Поддържаща женска роля“ за ролята си на Теа Ралева в постановката „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, режисирана от Тимофей Кулябин. Същият спектакъл е сред номинираните и в категорията „Майсторско техническо осъществяване“.

          Народният театър представя „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ – премиера в три дни  Народният театър представя „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ – премиера в три дни 

          Три номинации за „Последна стъпка“

          Постановката „Последна стъпка“ също се нарежда сред фаворитите с три номинации. Веселин Мезеклиев е отличен в категория „Поддържаща мъжка роля“ за ролята на Бащата, а Вяра Табакова е номинирана за „Поддържаща женска роля“ за образа на Майката. Режисьорът Йордан Славейков е сред претендентите в категория „Драматургичен текст“ като автор на пиесата.

          Отличия за режисура и сценография

          В надпреварата за „Режисура“ участва Боян Крачолов със спектакъла Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард. Постановката получи и номинация за „Сценография и костюмография“, присъдена за работата на Борис Далчев и Михаела Добрева.

          Обявяване на номинациите и предстоящата церемония

          Номинациите за ИКАР 2026 бяха обявени от Съюза на артистите в България (САБ) по време на пресконференция в имерсивното арт пространство VIDENIE. Отличията традиционно се връчват на 27 март – Световния ден на театъра, като всички номинирани спектакли ще бъдат включени в програмата на XXI издание на Софийския театрален салон.

          Събитието бе открито от Севар Иванов, член на Управителния съвет на САБ, а председателят на организацията Христо Мутафчиев подчерта значението на театралния салон, който през 2026 г. ще се проведе за 21-ви път като съвместна инициатива на САБ и Столичната община.

          Мутафчиев припомни, че наградите ИКАР се връчват от 1974 г., като от първоначалните 12 категории днес те вече са 23, отразяващи развитието на сценичните изкуства у нас.

          Народният театър направи исторически ход – билетите вече в евро Народният театър направи исторически ход – билетите вече в евро

          „Мотото на тазгодишната церемония е „Да обичаш на инат“. Вдъхновено е от 80-годишнината от рождението на Николай Волев – безкомпромисен творец, каквито трябва да бъдат всички творци. Въпреки че държавата не ни обича много, ние трябва да продължим да обичаме изкуството си на инат“,

          заяви Христо Мутафчиев.

          В пресконференцията се включиха още заместник-министърът на културата Георги Султанов, директорът на дирекция „Култура“ към Столичната община Биляна Генова и заместник-ректорът на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ проф. д-р Пенко Господинов, който подчерта значението на партньорството между Академията и САБ.

          Номинациите са определени от специализирани комисии, в които участват изявени артисти, театроведи, режисьори, сценографи и хореографи, а чрез специално видео бяха представени всички претенденти във всяка категория.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Каракачанов настоява за пълна яснота по случая „Петрохан“

          Десислава Димитрова -
          Лидерът на ВМРО – БНД Красимир Каракачанов призова премиера в оставка Желязков да изясни публично всички обстоятелства около случая „Петрохан“.
          Общество

          КРИБ избра нов изпълнителен директор

          Никола Павлов -
          Боян Митракиев ще встъпи в длъжност на 1 март
          Икономика

          Опит за плащане с фалшиви 500 евро разкрит във Варна

          Десислава Димитрова -
          Опит за разплащане с неистинска банкнота от 500 евро, използвана като реквизит за игра, е бил установен във Варна, става ясно от седмичния отчет на Областния център за координация на наблюдението и контрола, свързан с процеса по въвеждане на еврото.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions