Народният театър с осем номинации за наградите ИКАР 2026

Народният театър „Иван Вазов“ получи осем номинации в седем ключови категории за тазгодишните Национални награди за сценични изкуства ИКАР, които отличават постижения в актьорството, режисурата, сценографията, драматургията и техническото осъществяване на спектаклите.

Актьорски и технически номинации

В категорията „Водеща мъжка роля“ е отличен Пламен Димов за превъплъщението си в образа на Леоне в спектакъла „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, поставен от режисьора Ивица Булян.

Ана Пападопулу получи номинация за „Поддържаща женска роля“ за ролята си на Теа Ралева в постановката „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, режисирана от Тимофей Кулябин. Същият спектакъл е сред номинираните и в категорията „Майсторско техническо осъществяване“.

Три номинации за „Последна стъпка“

Постановката „Последна стъпка“ също се нарежда сред фаворитите с три номинации. Веселин Мезеклиев е отличен в категория „Поддържаща мъжка роля“ за ролята на Бащата, а Вяра Табакова е номинирана за „Поддържаща женска роля“ за образа на Майката. Режисьорът Йордан Славейков е сред претендентите в категория „Драматургичен текст“ като автор на пиесата.

Отличия за режисура и сценография

В надпреварата за „Режисура“ участва Боян Крачолов със спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард. Постановката получи и номинация за „Сценография и костюмография“, присъдена за работата на Борис Далчев и Михаела Добрева.

Обявяване на номинациите и предстоящата церемония

Номинациите за ИКАР 2026 бяха обявени от Съюза на артистите в България (САБ) по време на пресконференция в имерсивното арт пространство VIDENIE. Отличията традиционно се връчват на 27 март – Световния ден на театъра, като всички номинирани спектакли ще бъдат включени в програмата на XXI издание на Софийския театрален салон.

Събитието бе открито от Севар Иванов, член на Управителния съвет на САБ, а председателят на организацията Христо Мутафчиев подчерта значението на театралния салон, който през 2026 г. ще се проведе за 21-ви път като съвместна инициатива на САБ и Столичната община.

Мутафчиев припомни, че наградите ИКАР се връчват от 1974 г., като от първоначалните 12 категории днес те вече са 23, отразяващи развитието на сценичните изкуства у нас.

„Мотото на тазгодишната церемония е „Да обичаш на инат“. Вдъхновено е от 80-годишнината от рождението на Николай Волев – безкомпромисен творец, каквито трябва да бъдат всички творци. Въпреки че държавата не ни обича много, ние трябва да продължим да обичаме изкуството си на инат“, заяви Христо Мутафчиев.

В пресконференцията се включиха още заместник-министърът на културата Георги Султанов, директорът на дирекция „Култура“ към Столичната община Биляна Генова и заместник-ректорът на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ проф. д-р Пенко Господинов, който подчерта значението на партньорството между Академията и САБ.

Номинациите са определени от специализирани комисии, в които участват изявени артисти, театроведи, режисьори, сценографи и хореографи, а чрез специално видео бяха представени всички претенденти във всяка категория.