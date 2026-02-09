НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          България

          Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн", има политически чадър (видео)

          9 февруари 2026 | 13:51
          Катя Илиева
          Съмнения за мащабен политически чадър и прикриване на истината около смъртта на шестима души в района на Петрохан изрази журналистът Недялко Недялков в разговор с колегата си Катя Илиева от Евроком.

          Според него официалната версия, лансирана от властите, е неправдоподобна и цели да затвори случая като битов инцидент, докато реалността може да се окаже много по-зловеща и свързана с висшите етажи на властта.

          Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев

          Недялков е категоричен, че откриването на телата не слага край на случая. „За мен сагата започва в този момент, а не свършва. Аз мисля, че това няма да са последните убити“, заяви журналистът, изразявайки дълбок скептицизъм към действията на разследващите органи. Той подчерта опасенията си, че липсата на ясни версии е знак, че „властта отново се ослушва и това ще остане поредната неразкрита екзекуция“.

          Основната теза на разследването, че хижарят Ивайло Калушев е убил всички и след това се е самоубил, бе подложена на остра критика. Журналистът определи сценария като „изключително неправдоподобен“. „ Аз не мога да си го представя как убиваш в слепоочието трима души, след това отвличаш двама младежи, обикаляш с кемпера си в България. Изведнъж явно, може би ти става много досадно от тяхната компания, решаваш да ги убиеш и се самоубиваш услужливо, така че главата ти да се застопори на прозореца на кемпера. След това да мине някой случаен овчар и да забележи, за да се обади на 112“, коментира Недялков и допълни: „В смисъл, прилича ми на възстановка“.

          Следствените действия по случая „Петрохан“ продължават Следствените действия по случая „Петрохан“ продължават

          В разговора бяха засегнати и сериозните институционални пропуски. Стана ясно, че около дейността на въпросната хижа е имало сигнали до множество институции, включително ГДБОП и Агенцията за закрила на детето, но реакция не е последвала. Недялков посочи, че е имало сигнал от ДАНС, който е бил прекратен „очевидно от декември 25-та“. Липсата на контрол върху тази „заградена територия“ журналистът си обяснява единствено с „политическия чадър“.

          Недялков настоя за поемане на отговорност на най-високо ниво, призовавайки за оставката на кмета на София и ръководството на Държавната агенция за закрила на детето. Той описа ситуацията като продуциране на „една потенциално педофилско- криминална секта, която оставя след себе си шестима убити, един от които е дете“. Журналистът направи и аналогия с един от най-големите международни скандали: „На мен тая история ми прилича на българския вариант на Епстийн. Острова на Епстийн“.

          Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно

          Според него е възможно мястото да е било използвано за събиране на компромати чрез видеозаписи, включващи политици и деца. „Очевидно става дума за някакви хомосексуални зависимости“, предположи Недялков, повдигайки въпроса дали хижата не е била използвана за изнудване на властимащи фигури. В контекста на политическите връзки бяха споменати имената на Борислав Сандов и Васил Терзиев, като бе отбелязано, че са имали контакти с хората от хижата.

          Относно реакцията на обществото и родителите, Недялков изрази недоумение от спокойствието на някои от засегнатите семейства. „Какво се случва с менталното здраве на българите?“, попита той, описвайки ситуацията като „системен проблем“ и „умствена патология“, която надхвърля финансовите зависимости. „Самата държава е зачената в грях. Педофилията, перверзията, изнудването са част от този грях“, заключи мрачно журналистът, изразявайки съмнение, че истината някога ще излезе наяве в пълния си обем.

