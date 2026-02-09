Съмнения за мащабен политически чадър и прикриване на истината около смъртта на шестима души в района на Петрохан изрази журналистът Недялко Недялков в разговор с колегата си Катя Илиева от Евроком.

Според него официалната версия, лансирана от властите, е неправдоподобна и цели да затвори случая като битов инцидент, докато реалността може да се окаже много по-зловеща и свързана с висшите етажи на властта.

Недялков е категоричен, че откриването на телата не слага край на случая. „За мен сагата започва в този момент, а не свършва. Аз мисля, че това няма да са последните убити“, заяви журналистът, изразявайки дълбок скептицизъм към действията на разследващите органи. Той подчерта опасенията си, че липсата на ясни версии е знак, че „властта отново се ослушва и това ще остане поредната неразкрита екзекуция“.

Основната теза на разследването, че хижарят Ивайло Калушев е убил всички и след това се е самоубил, бе подложена на остра критика. Журналистът определи сценария като „изключително неправдоподобен“. „ Аз не мога да си го представя как убиваш в слепоочието трима души, след това отвличаш двама младежи, обикаляш с кемпера си в България. Изведнъж явно, може би ти става много досадно от тяхната компания, решаваш да ги убиеш и се самоубиваш услужливо, така че главата ти да се застопори на прозореца на кемпера. След това да мине някой случаен овчар и да забележи, за да се обади на 112“, коментира Недялков и допълни: „В смисъл, прилича ми на възстановка“.

В разговора бяха засегнати и сериозните институционални пропуски. Стана ясно, че около дейността на въпросната хижа е имало сигнали до множество институции, включително ГДБОП и Агенцията за закрила на детето, но реакция не е последвала. Недялков посочи, че е имало сигнал от ДАНС, който е бил прекратен „очевидно от декември 25-та“. Липсата на контрол върху тази „заградена територия“ журналистът си обяснява единствено с „политическия чадър“.

Недялков настоя за поемане на отговорност на най-високо ниво, призовавайки за оставката на кмета на София и ръководството на Държавната агенция за закрила на детето. Той описа ситуацията като продуциране на „една потенциално педофилско- криминална секта, която оставя след себе си шестима убити, един от които е дете“. Журналистът направи и аналогия с един от най-големите международни скандали: „На мен тая история ми прилича на българския вариант на Епстийн. Острова на Епстийн“.

Според него е възможно мястото да е било използвано за събиране на компромати чрез видеозаписи, включващи политици и деца. „Очевидно става дума за някакви хомосексуални зависимости“, предположи Недялков, повдигайки въпроса дали хижата не е била използвана за изнудване на властимащи фигури. В контекста на политическите връзки бяха споменати имената на Борислав Сандов и Васил Терзиев, като бе отбелязано, че са имали контакти с хората от хижата.

Относно реакцията на обществото и родителите, Недялков изрази недоумение от спокойствието на някои от засегнатите семейства. „Какво се случва с менталното здраве на българите?“, попита той, описвайки ситуацията като „системен проблем“ и „умствена патология“, която надхвърля финансовите зависимости. „Самата държава е зачената в грях. Педофилията, перверзията, изнудването са част от този грях“, заключи мрачно журналистът, изразявайки съмнение, че истината някога ще излезе наяве в пълния си обем.