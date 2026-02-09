НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Невероятен проблем разтърси Левски

          Хулио Веласкес има голям ребус за решаване

          9 февруари 2026 | 22:44 110
          Станимир Бакалов
          Невероятен проблем разтърси лидера в Първа лига Левски. Напускането на капитана Вандерсон Цунами остави пробойна в центъра на защитата, а сега треньорът Хулио Веласкес има още по-голям ребус за решаване в сърцето на отбраната.

          Централният защитник на Левски Кристиан Макун ще бъде твърдо аут за четвъртфинала за купата срещу Лудогорец, както и за предстоящия двубой от шампионата с Ботев Пловдив, пише „Тема Спорт“. Сините гостуват на разградчани в сряда от 18:00 часа, а в неделя приемат канарчетата от 15:00 на стадион „Георги Аспарухов“.

          25-годишният венецуелски национал получи мускулна травма по време на последната тренировка преди двубоя с Ботев Враца (3:1). При отсъствието на Макун партньор на Кристиан Димитров срещу врачани бе Никола Серафимов. Хулио Веласкес показа ясно по време на контролите, че ще ползва в сърцето на защитата и Гашпер Търдин. 

          Испанският специалист до последно ще умува на кого да заложи за партньор на българския национал. През есента той използваше Цунами в ролята на централен защитник, но бразилецът бе продаден на турския Ъгдър. До момента Макун изигра 22 двубоя във всички турнири от началото на сезона, в които реализира един гол и направи 1 асистенция. Добрата новина за треньора на сините е, че няма други играчи с контузии след успеха над Ботев Враца.

