Нов удар за кабинета в Лондон: директорът по комуникациите на Стармър подаде оставка заради скандала „Епстийн“

Директорът по комуникациите на британския премиер Киър Стармър – Тим Алън, подаде оставка, задълбочавайки кризата около правителството на лейбъристите на фона на разрастващия се скандал, свързан с контактите на бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън с Джефри Епстийн.

В кратко изявление Алън посочи, че се оттегля, за да даде възможност да бъде сформиран нов комуникационен екип на „Даунинг стрийт“ 10. Той заемаше поста едва от около пет месеца.

Оставката идва по-малко от денонощие след напускането на началника на кабинета на премиера Морган Максуини, което допълнително засилва напрежението около управлението.

Максуини подаде оставка след критики заради ролята си в назначаването на Манделсън за посланик във Вашингтон, въпреки публично известните му контакти с Епстийн.

Говорител на правителството подчерта, че премиерът Киър Стармър няма намерение да подава оставка и остава съсредоточен върху управленските си приоритети.

По-късно днес се очаква Стармър да проведе среща с депутати от Лейбъристката партия на фона на засилващото се вътрешнопартийно напрежение.

В обръщение към служителите на правителството премиерът заяви:

„Трябва да докажем, че политиката може да бъде сила за добро. Продължаваме напред с увереност да променяме страната.“

Случаят допълнително засилва общественото внимание към връзките на редица международни фигури с финансиста Джефри Епстийн и последиците за политическите среди в различни държави.