НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Нова версия: Калушев убил Златков и 15-годишното момче и след това се е самоубил?

          Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него

          9 февруари 2026 | 10:06 3250
          Снимка: БЪРД/Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Продължава разследването на случая „Петрохан“.

          - Реклама -
            
            

          Припомняме ви, че случаят „Петрохан“ вече взе шест жертви, всички от които убити с изстрел в главата.

          Вчера бе намерения кемпер с три от телата под връх Околчица във Врачанския Балкан. 

          Той бе намерен в трудно достъпна гориста местност и е бил паркиран между дървета, така че да не може да бъде видян отдалеч. В него бяха открити телата на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче.

          Неофициално се твърди, че според това, което са видели криминалистите по време на огледа, най-вероятно Ивaйло Калушев е убил двамата си спътници – 23-годишният Николай Златков и 15-годишното момче, след което се е самоубил, съобщи БНТ. 

          До този извод се стига и с оглед разположението на телата вътре в кемпера. Аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса.

          Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Учениците в Пловдив се връщат в клас след грипната вълна

          Десислава Димитрова -
          След края на грипната епидемия учениците в Пловдив и областта отново се връщат в класните стаи, след като в продължение на 7 дни обучението се провеждаше дистанционно.
          Футбол

          Скандал! Пиян играч на ЦСКА направи леко ПТП

          Николай Минчев -
          Футболистът е задържан за срок от 24 часа
          Крими

          Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Няма аналог на трагедията с шестимата убити

          Росица Николаева -
          Това деяние е извършено от човек, който се познава с жертвите, за да бъде допуснат в така наречената охранявана територия
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions