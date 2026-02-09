Нова версия: Калушев убил Златков и 15-годишното момче и след това се е самоубил?

Продължава разследването на случая „Петрохан“.

Припомняме ви, че случаят „Петрохан“ вече взе шест жертви, всички от които убити с изстрел в главата.

Вчера бе намерения кемпер с три от телата под връх Околчица във Врачанския Балкан.

Той бе намерен в трудно достъпна гориста местност и е бил паркиран между дървета, така че да не може да бъде видян отдалеч. В него бяха открити телата на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче.

Неофициално се твърди, че според това, което са видели криминалистите по време на огледа, най-вероятно Ивaйло Калушев е убил двамата си спътници – 23-годишният Николай Златков и 15-годишното момче, след което се е самоубил, съобщи БНТ.

До този извод се стига и с оглед разположението на телата вътре в кемпера. Аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса.

Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него.