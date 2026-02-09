ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора

Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) не е успяло да докаже, че финансистът Джефри Епстийн е ръководил мрежа за трафик на хора, обслужваща влиятелни личности. Това съобщава агенция Associated Press след анализ на документи по делото.

Според публикацията разследващите са прегледали банковите му операции, електронната кореспонденция и са извършили обиски в негови имоти, както и са разпитали множество жертви в продължение на години.

Въпреки че е събрана достатъчно информация, потвърждаваща сексуално насилие над непълнолетни момичета, доказателства за организирана мрежа или участие на трети лица в престъпленията не са установени.

В служебна бележка от 2025 г. разследващ отбелязва, че иззетите снимки и видеоматериали не съдържат доказателства за участие на други лица или за документирани актове на насилие.

Проверка на финансовите документи също не е показала връзка между плащания на Епстийн към организации или влиятелни фигури и престъпна дейност.

Някои от жертвите са заявили, че са били малтретирани и от други лица, но тези твърдения също не са били доказани в хода на разследването.

Предистория на случая

През 2008 г. Епстийн призна вина по дело за склоняване на непълнолетни към проституция и излежа около 13 месеца в затвора след споразумение с прокуратурата.

През юли 2019 г. той бе арестуван повторно по обвинения за трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация. Според разследването между 2002 и 2005 г. той е злоупотребявал с десетки момичета, някои от които под 14 години.

През август 2019 г. Епстийн беше намерен мъртъв в затворническата си килия, като официалната версия е самоубийство. Неговата сътрудничка Гислейн Максуел впоследствие беше осъдена на 20 години затвор.

Общественият интерес към случая се засили след публикуването на хиляди страници документи и електронна кореспонденция, съдържащи контакти на Епстийн с редица известни личности по света.