НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:25 ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора14:09 Т. Стойчев: Мафиотската престъпност проникна до най-високите нива на властта13:51 Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)13:51 Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)13:43 Тома Белев за случая „Петрохан“: Да приказваш за паравоенна групировка, когато става въпрос за 5 души и 1 дете, е малко странно13:04 Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев12:41 Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си12:00 Ива Митева с коментар за политическото си бъдеще и евентуален съюз с Румен Радев10:28 „Сега“: Районната прокуратура в Костинброд е разследвала хижа „Петрохан“, но е прекратила делото през декември 2025 г.10:26 Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка
          НачалоСвятПравосъдие

          ОБРАТ! ФБР не успя да докаже, че Епстийн е оглавявал група за трафик на хора

          9 февруари 2026 | 14:25 400
          Снимка: AP
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) не е успяло да докаже, че финансистът Джефри Епстийн е ръководил мрежа за трафик на хора, обслужваща влиятелни личности. Това съобщава агенция Associated Press след анализ на документи по делото.

          - Реклама -
            
            

          Според публикацията разследващите са прегледали банковите му операции, електронната кореспонденция и са извършили обиски в негови имоти, както и са разпитали множество жертви в продължение на години.

          Въпреки че е събрана достатъчно информация, потвърждаваща сексуално насилие над непълнолетни момичета, доказателства за организирана мрежа или участие на трети лица в престъпленията не са установени.

          В служебна бележка от 2025 г. разследващ отбелязва, че иззетите снимки и видеоматериали не съдържат доказателства за участие на други лица или за документирани актове на насилие.

          Проверка на финансовите документи също не е показала връзка между плащания на Епстийн към организации или влиятелни фигури и престъпна дейност.

          Някои от жертвите са заявили, че са били малтретирани и от други лица, но тези твърдения също не са били доказани в хода на разследването.

          Макрон: Аферата „Епстийн“ засяга основно САЩ Макрон: Аферата „Епстийн“ засяга основно САЩ

          Предистория на случая

          През 2008 г. Епстийн призна вина по дело за склоняване на непълнолетни към проституция и излежа около 13 месеца в затвора след споразумение с прокуратурата.

          През юли 2019 г. той бе арестуван повторно по обвинения за трафик на непълнолетни за сексуална експлоатация. Според разследването между 2002 и 2005 г. той е злоупотребявал с десетки момичета, някои от които под 14 години.

          През август 2019 г. Епстийн беше намерен мъртъв в затворническата си килия, като официалната версия е самоубийство. Неговата сътрудничка Гислейн Максуел впоследствие беше осъдена на 20 години затвор.

          Общественият интерес към случая се засили след публикуването на хиляди страници документи и електронна кореспонденция, съдържащи контакти на Епстийн с редица известни личности по света.

          Бил Гейтс: Съжалявам за всяка минута, прекарана с Джефри Епстийн Бил Гейтс: Съжалявам за всяка минута, прекарана с Джефри Епстийн
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Пазаруване с менте пари: продавачка в Перник спря фалшиво евро на касата

          Пламена Ганева -
          Фалшиво евро изплува в магазин в центъра на Перник след опит за плащане от клиент.
          Култура

          Майката на Роналдо е искала аборт, а днес синът ѝ е една от най-големите футболни легенди в света

          Пламена Ганева -
          От „нежелано дете“ до футболна икона: как едно тежко решение на майка в бедност можеше да лиши света от Кристиано Роналдо и да промени историята на модерния футбол
          Политика

          Макрон: Аферата „Епстийн“ засяга основно САЩ

          Никола Павлов -
          Държавният глава посочи още, че Епстийн е разполагал с „много широка мрежа“ от контакти
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions