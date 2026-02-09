Върховният съд на Китай отмени смъртната присъда на канадския гражданин Робърт Шеленберг, обвинен в трафик на наркотици. Новината бе съобщена от адвоката на обвиняемия Джан Донгшуо, цитиран от „Ройтерс“. Това решение бележи ключов момент в дипломатическите отношения между Отава и Пекин, които от години са в състояние на напрежение.

Съдебното решение идва по-малко от месец след четиридневното посещение на канадския премиер Марк Карни в Китай. По време на визитата Карни приветства подобряването на диалога между двете държави – процес, който бележи промяна спрямо политиката на предишния канадски лидер Джъстин Трюдо.

Според адвокат Джан Донгшуо, Върховният народен съд на Китай е отменил присъдата, постановена от по-долната инстанция, и е върнал делото за повторно разглеждане във Върховния народен съд на провинция Ляонин.

Правният защитник вижда пряка връзка между дипломатическата активност и съдебното развитие. „Ако се съди по официалните изявления на двете страни след посещението на канадския премиер в Китай,вероятността решението на Върховния съд да има връзка, е много висока, според моя опит“, коментира Джан. Въпреки това той предупреди, че шансовете за пълно оправдаване на Шеленберг остават малки, предвид тежестта на първоначалните обвинения.

Официален Пекин запази сдържан тон относно причините за решението. Говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен заяви по време на брифинг: „Китайските съдебни органи независимо разгледаха съответното дело и издадоха решение в съответствие със закона“.

Сагата с Шеленберг започва още през 2014 г., когато той е арестуван в Китай по подозрение за контрабанда на наркотици. През 2018 г. е осъден на 15 години затвор. Ситуацията обаче ескалира драстично през януари 2019 г. – само месец след ареста на финансовия директор на Huawei Менг Уанчжоу във Ванкувър по искане на САЩ. При повторното разглеждане на делото тогава, присъдата на Шеленберг бе променена на смъртна, което доведе до остри реакции от страна на Канада.

От канадското външно министерство потвърдиха, че са запознати с новото развитие и ще продължат да оказват консулска помощ на Шеленберг и семейството му, без да разкриват допълнителни детайли.

Случаят се разглежда в контекста на по-широкото икономическо и политическо противопоставяне. През 2024 г. Канада наложи мита върху китайските електрически превозни средства, следвайки примера на САЩ. Китай отговори с реципрочни мерки през март, засягащи канадски селскостопански продукти на стойност над 2,6 милиарда долара, включително рапично масло, а по-късно и семена от рапица.

След посещението на Карни обаче се наблюдава значителен обрат, като двете страни се споразумяха да намалят митата върху електрическите автомобили и рапицата. Анализаторите отбелязват, че сближаването между Отава и Пекин може да промени нюансите в глобалното противопоставяне, въпреки че не се очаква драстично отдалечаване на Канада от стратегическия ѝ партньор САЩ.