Технологичният гигант „Спейс Екс“ прави ключова корекция в своите дългосрочни планове за овладяване на космоса. Компанията поставя на заден план амбицията си за незабавно колонизиране на Марс, за да се фокусира върху по-реалистичната и близка цел – създаването на постоянна база на Луната. Новината бе потвърдена от основателя на компанията Илон Мъск, който изтъкна логистичните и времеви предимства на естествения спътник на Земята.

В публикация в социалната мрежа „X“ (придобита от него през 2022 г.), предприемачът разясни мотивите зад промяната. „За тези, които не са запознати: „Спейс Екс“ вече пренасочи стратегията си към изграждането на самоподдържащ се град на Луната, защото потенциално можем да го постигнем за по-малко от 10 години, докато за Марс ще са ни необходими повече от 20 години“, написа Мъск.

Орбитална механика и достъпност

Основен фактор за ревизията на плановете е астрономическата реалност, която налага строги ограничения върху пътуванията до Червената планета. Мъск поясни, че сред трудностите е фактът, че „е възможно да се пътува дотам само когато планетите се подредят в една линия, което става на всеки 26 месеца“. В контраст с това, прозорците за изстрелване на ракети към Луната се отварят на „всеки 10 дни“.

Този по-лесен достъп позволява значително по-интензивен график на изстрелванията, което би ускорило завършването на лунен град в сравнение с марсиански такъв. Въпреки промяната във фокуса, „Спейс Екс“ не изоставя напълно мечтата за Марс. Компанията възнамерява да започне работа по изграждането на град там „след около пет до седем години“.

Политически контекст и програмата „Артемис“

Стратегическият завой на частната компания е в синхрон с визията на Доналд Тръмп. През декември той потвърди намеренията си да изпрати американски астронавти обратно на Луната „до 2028 г. в рамките на програмата „Артемис“ („Артемида“) на НАСА“ и да остави марсианската мисия на по-заден план.

В президентския указ се посочваше, че това завръщане ще позволи „да бъде утвърдена лидерската роля на САЩ в космоса, да бъдат положени основите на икономическото развитие на Луната, да се подготви пътуването до Марс и да бъде вдъхновено следващото поколение американски изследователи“.

Предизвикателства и конкуренция

В момента „Спейс Екс“ е ключов партньор на НАСА в космическия сектор. Реализацията на плановете обаче среща технически и времеви пречки. Мисията „Артемис 3“, която предвижда кацане на екипаж на Луната и е планирана за средата на 2027 г., вероятно ще бъде отложена отново. Човешки крак не е стъпвал на лунната повърхност от декември 1972 г., когато приключи мисията „Аполо 17“.

Междувременно експерти от сектора изразяват опасения, че луноходът, разработван от компанията на Мъск, все още не е готов. Това забавяне би могло да даде стратегическо предимство на Китай, тъй като Пекин развива своя собствена амбициозна програма за изпращане на хора на Луната.