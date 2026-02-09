Общински съветници искат смяна на ръководството на Столичния автотранспорт

Общински съветници от ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“ настояват за смяна на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов, както и за подмяна на цялото ръководство на дружеството.
Състоянието на автобусите в София
По думите на общинския съветник и член на Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет Симеон Ставрев, в движение често се пускат най-старите и амортизирани автобуси, което създава лошо впечатление сред пътниците.
Според него столицата има нужда от повече автобуси, за да стане градският транспорт по-редовен, като настоящата необходимост е минимум 25 нови превозни средства, но в дългосрочен план трябва да се закупят изцяло нови автобуси.
Липса на държавно финансиране
Ставрев посочи, че Столичната община търси средства чрез заем, тъй като по думите му държавата не е осигурила финансиране по европейски програми.
По изчисленията му е необходимо да бъдат подменени около 200 автобуса, а финансирането трябва да бъде осигурено чрез бюджета на Столичната община, който все още не е приет.
Критики към управлението на дружеството
Сред проблемите в Столичния автотранспорт Ставрев посочи обществени поръчки за доставка на авточасти, спечелени от фирми с един или двама служители, както и случаи, при които за дадена поръчка е имало само един кандидат.
Той посочи още, че два пъти е била провалена обществена поръчка за доставка на 10 автобуса за Витоша, след като не се е явил нито един кандидат. По думите му е имало и случай, в който два пъти е платен ремонт на нает двуетажен автобус, като собственикът му не е имал застраховка автокаско.
Спор около заплатите в сектора
Според Ставрев не е правилно увеличаването на заплатите да става еднакво за всички, без да се отчита реалният принос на служителите.
По думите му решението на икономическото мнозинство за увеличение на възнагражденията е довело до финансов дефицит, като според него по-високи заплати трябва да получават активните водачи и сервизните работници.