Общински съветници искат смяна на ръководството на Столичния автотранспорт

Общински съветници от ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“ настояват за смяна на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов, както и за подмяна на цялото ръководство на дружеството.

Състоянието на автобусите в София

По думите на общинския съветник и член на Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет Симеон Ставрев, в движение често се пускат най-старите и амортизирани автобуси, което създава лошо впечатление сред пътниците.

„Избират се едни от най-старите и амортизирани автобуси и изглеждат наистина ужасно“, заяви той пред Bulgaria ON AIR.

Според него столицата има нужда от повече автобуси, за да стане градският транспорт по-редовен, като настоящата необходимост е минимум 25 нови превозни средства, но в дългосрочен план трябва да се закупят изцяло нови автобуси.

Липса на държавно финансиране

Ставрев посочи, че Столичната община търси средства чрез заем, тъй като по думите му държавата не е осигурила финансиране по европейски програми.

„Никой от държавата не предлага пари на София“, заяви общинският съветник.

По изчисленията му е необходимо да бъдат подменени около 200 автобуса, а финансирането трябва да бъде осигурено чрез бюджета на Столичната община, който все още не е приет.

Критики към управлението на дружеството

Сред проблемите в Столичния автотранспорт Ставрев посочи обществени поръчки за доставка на авточасти, спечелени от фирми с един или двама служители, както и случаи, при които за дадена поръчка е имало само един кандидат.

Той посочи още, че два пъти е била провалена обществена поръчка за доставка на 10 автобуса за Витоша, след като не се е явил нито един кандидат. По думите му е имало и случай, в който два пъти е платен ремонт на нает двуетажен автобус, като собственикът му не е имал застраховка автокаско.

Спор около заплатите в сектора

Според Ставрев не е правилно увеличаването на заплатите да става еднакво за всички, без да се отчита реалният принос на служителите.

„Трябва да се дават пари на тези, които карат повече“, подчерта той.

По думите му решението на икономическото мнозинство за увеличение на възнагражденията е довело до финансов дефицит, като според него по-високи заплати трябва да получават активните водачи и сервизните работници.