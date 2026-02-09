НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Икономика

          Опит за плащане с фалшиви 500 евро разкрит във Варна

          Институциите отчитат десетки проверки и сигнали около процеса по въвеждане на еврото

          9 февруари 2026 | 12:44 260
          Снимка: БГНЕС
          Опит за разплащане с неистинска банкнота от 500 евро, използвана като реквизит за игра, е бил установен във Варна, става ясно от седмичния отчет на Областния център за координация на наблюдението и контрола, свързан с процеса по въвеждане на еврото.

          Центърът функционира под ръководството на областния управител и координира работата на различни държавни регулатори, институции и контролни органи.

          Експертен анализ: най-често фалшифицираните евро са от 20 и 50 Експертен анализ: най-често фалшифицираните евро са от 20 и 50

          Фалшива банкнота в търговската мрежа

          През изминалата седмица в полицията е постъпил сигнал за опит за разпространение на банкнота от 500 евро, която е била от типа „реквизитни банкноти“, обозначена с надпис „Copy“. Банкнотата е била установена и задържана в търговската мрежа.

          Ръст на жалбите за завишени цени

          От Комисията за защита на потребителите (КЗП) съобщават, че за седмицата са постъпили 123 жалби и сигнала на територията на Варна, като 14 от тях са препратени към други компетентни институции.

          Най-често гражданите сигнализират за повишени цени, като по всички случаи се извършват проверки. Шест жалби са свързани с гражданскоправни и междуфирмени спорове, а 20 сигнала са определени като неоснователни.

          В рамките на седмицата са проверени 92 търговски обекта, а до потребителите са изпратени 193 официални отговора по подадени сигнали.

          Задържаха двама в Самоков за пласиране на фалшиви евро Задържаха двама в Самоков за пласиране на фалшиви евро

          Данни от НАП за контрола в региона

          От Териториалната дирекция на НАП – Варна, която контролира областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна, съобщават, че към 9 февруари 2026 г. са постъпили 480 сигнала по Закона за въвеждане на еврото.

          До момента са приключени 770 проверки, а броят на съставените актове за административни нарушения достига 103. През последната седмица наказателните постановления са се увеличили с три и вече са 18.

          Общият размер на наложените глоби в седемте области, наблюдавани от НАП – Варна, от началото на годината възлиза на 54 399 евро.

          „Фалшивите“ евро в Казанлък – реквизит за кино или опит за измама? „Фалшивите“ евро в Казанлък – реквизит за кино или опит за измама?

          Без нови сигнали в други институции

          От Областната дирекция по безопасност на храните и ТД Митница Варна съобщават, че през първата седмица на февруари не са регистрирани сигнали за нарушения, свързани с въвеждането на еврото.

          Същата информация идва и от 12-те общини в област Варна, където в администрациите и на официалните им интернет страници не са постъпвали жалби или сигнали от граждани, свързани с процеса по приемане на еврото.

