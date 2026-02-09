Опит за плащане с фалшиви 500 евро разкрит във Варна

Опит за разплащане с неистинска банкнота от 500 евро, използвана като реквизит за игра, е бил установен във Варна, става ясно от седмичния отчет на Областния център за координация на наблюдението и контрола, свързан с процеса по въвеждане на еврото.

Центърът функционира под ръководството на областния управител и координира работата на различни държавни регулатори, институции и контролни органи.

Фалшива банкнота в търговската мрежа

През изминалата седмица в полицията е постъпил сигнал за опит за разпространение на банкнота от 500 евро, която е била от типа „реквизитни банкноти“, обозначена с надпис „Copy“. Банкнотата е била установена и задържана в търговската мрежа.

Ръст на жалбите за завишени цени

От Комисията за защита на потребителите (КЗП) съобщават, че за седмицата са постъпили 123 жалби и сигнала на територията на Варна, като 14 от тях са препратени към други компетентни институции.

Най-често гражданите сигнализират за повишени цени, като по всички случаи се извършват проверки. Шест жалби са свързани с гражданскоправни и междуфирмени спорове, а 20 сигнала са определени като неоснователни.

В рамките на седмицата са проверени 92 търговски обекта, а до потребителите са изпратени 193 официални отговора по подадени сигнали.

Данни от НАП за контрола в региона

От Териториалната дирекция на НАП – Варна, която контролира областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна, съобщават, че към 9 февруари 2026 г. са постъпили 480 сигнала по Закона за въвеждане на еврото.

До момента са приключени 770 проверки, а броят на съставените актове за административни нарушения достига 103. През последната седмица наказателните постановления са се увеличили с три и вече са 18.

Общият размер на наложените глоби в седемте области, наблюдавани от НАП – Варна, от началото на годината възлиза на 54 399 евро.

Без нови сигнали в други институции

От Областната дирекция по безопасност на храните и ТД Митница Варна съобщават, че през първата седмица на февруари не са регистрирани сигнали за нарушения, свързани с въвеждането на еврото.

Същата информация идва и от 12-те общини в област Варна, където в администрациите и на официалните им интернет страници не са постъпвали жалби или сигнали от граждани, свързани с процеса по приемане на еврото.