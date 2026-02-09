Орбан предупреди: Периодът 2026–2030 г. ще реши дали Европа ще тръгне към война

Унгарският премиер заяви, че следващите години ще бъдат най-рисковите за континента и от тях ще зависи бъдещето на европейската сигурност

Най-рисковият период за Европа предстои между 2026 и 2030 година, когато ще стане ясно дали Европейският съюз ще бъде въвлечен във военен конфликт. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в коментар за бъдещето на европейската политика за сигурност.

По думите му в последните месеци се чуват все повече изказвания от европейски и натовски представители за възможно по-активно военно присъствие в Украйна, което според него поражда сериозни въпроси за бъдещето на континента.

Орбан подчерта, че Унгария не желае да вижда свои военни, нито други европейски сили, въвлечени в подобен конфликт, като предупреди, че се оформя политическа линия за милитаризация на Европейския съюз.

Според него преминаването към по-силно ориентирана към отбраната икономика вече се обсъжда открито в рамките на ЕС, което той тълкува като сигнал за промяна в стратегическия курс на съюза.

„Годините между 2026 и 2030 може да се окажат най-опасните в живота ни. Тогава ще се реши дали Европа ще тръгне към война“, заяви Орбан.

Унгарският премиер допълни, че за неговата страна основен приоритет остава избягването на участие във военни конфликти и запазването на националната сигурност.

Изказването му идва на фона на продължаващия дебат в Европа за ролята на съюза в сигурността на континента и бъдещето на военната подкрепа за Украйна.