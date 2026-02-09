НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          По искане на полицията: Ботев и Локомотив ще играят от 15:30 часа

          В същото време от БФС обявиха програмата за следващите 4 кръга от Първа Лига

          9 февруари 2026 | 16:40 120
          Снимка: БГНЕС
          Спортно-техническата комисия към БФС промени началния час на градското дерби между Локомотив Пд и Ботев Пд от четвъртфиналите за Купата на България. Срещата трябваше да се проведе по програма в четвъртък, 12 февруари от 18 часа, но по искане на МВР се измества за 15:30.

          Приета беше и програмата в Първа лига между 22-и и 25-и кръг. Левски гостува на ЦСКА 1948 в двубой от 22-ия кръг в неделя, 22 февруари от 16:45. Срещата от 25-ия кръг между Лудогорец и Левски в Разград е насрочена за 5 март от 18:30 часа.

          Всички решения на СТК:

          „Спортно – техническа комисия

          Решение  – 09.02.2026 г

          По искане на Главна дирекция национална полиция при МВР, срещата от 1/4 финалите на купа България между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по програма на 12.02.2026 година от 15.30 часа, вместо от 18.00 часа.
          Приема предложената програма от 22-ри до 25-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

          XXII кръг

          20.02 /петък/

          Черно море Вн – Ботев Вр  17.45  Диема спорт

          21.02 /събота/

          Добруджа 1919 Дч – Монтана 1921  12.30  Диема спорт

          Локомотив 1926 Пд – Спартак 1918 Вн  15.00  Диема спорт

          ЦСКА Сф – Славия 1913  17.30  Диема спорт

          22.02 /неделя/

          Локомотив 1929 Сф – Септември Сф  12.00  Диема спорт

          Берое СЗ – Арда 1924 Кж  14.15  Диема спорт

          ЦСКА 1948 Сф – Левски Сф  16.45  Диема спорт

          23.02 /понеделник/

          Ботев Пд – Лудогорец 1945 Рз  18.00  Диема спорт

          XXIII кръг

          27.02 /петък/

          Арда 1924 Кж – Спартак 1918 Вн 12.45  Диема спорт

          Монтана 1921 – Ботев Пд  15.15  Диема спорт

          Славия 1913 – ЦСКА 1948 Сф  17.45  Диема спорт

          28.02 /събота/

          Ботев Вр – Берое СЗ  12.30  Диема спорт

          Добруджа 1919 Дч – Черно море Вн  15.00  Диема спорт

          Септември Сф – ЦСКА Сф  17.30  Диема спорт

          01.03 /неделя/

          Левски Сф – Локомотив 1929 Сф  17.15  Диема спорт

          02.03 /понеделник/

          Лудогорец 1945 Рз – Локомотив 1926 Пд  18.00  Диема спорт

          XXIV кръг

          03.03 /вторник/

          Спартак 1918 Вн – Монтана 1921  13.30  Диема спорт

          Берое СЗ – Славия 1913  16.00  Диема спорт

          Ботев Пд – Септември Сф  18.30  Диема спорт

          04.03 /сряда/

          Черно море Вн – Арда 1924 Кж  16.00  Диема спорт

          ЦСКА Сф – Ботев Вр  18.30  Диема спорт

          05.03 /четвъртък/

          Локомотив 1929 Сф – Добруджа 1919 Дч  13.15  Диема спорт

          Локомотив 1926 Пд – ЦСКА 1948 Сф  15.45  Диема спорт

          Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф  18.30  Диема спорт

          XXV кръг

          06.03 /петък/

          Славия 1913 – Спартак 1918 Вн  18.00  Диема спорт

          07.03 /събота/

          Септември Сф – Черно море Вн  15.00  Диема спорт

          Ботев Вр – Арда 1924 Кж  17.30  Диема спорт

          08.03 /неделя/

          Добруджа 1919 Дч – Берое СЗ  12.45  Диема спорт

          ЦСКА 1948 Сф – Ботев Пд  15.15  Диема спорт

          ЦСКА Сф – Локомотив 1929 Сф  17.45  Диема спорт

          09.03/понеделник/

          Монтана 1921 – Лудогорец 1945 Рз  15.30  Диема спорт

          Левски Сф – Локомотив 1926 Пд  18.00  Диема спорт“

