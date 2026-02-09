По искане на полицията: Ботев и Локомотив ще играят от 15:30 часа

Спортно-техническата комисия към БФС промени началния час на градското дерби между Локомотив Пд и Ботев Пд от четвъртфиналите за Купата на България. Срещата трябваше да се проведе по програма в четвъртък, 12 февруари от 18 часа, но по искане на МВР се измества за 15:30.

Приета беше и програмата в Първа лига между 22-и и 25-и кръг. Левски гостува на ЦСКА 1948 в двубой от 22-ия кръг в неделя, 22 февруари от 16:45. Срещата от 25-ия кръг между Лудогорец и Левски в Разград е насрочена за 5 март от 18:30 часа.

Всички решения на СТК:

„Спортно – техническа комисия

Решение – 09.02.2026 г

По искане на Главна дирекция национална полиция при МВР, срещата от 1/4 финалите на купа България между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по програма на 12.02.2026 година от 15.30 часа, вместо от 18.00 часа.

Приема предложената програма от 22-ри до 25-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

XXII кръг

20.02 /петък/

Черно море Вн – Ботев Вр 17.45 Диема спорт

21.02 /събота/

Добруджа 1919 Дч – Монтана 1921 12.30 Диема спорт

Локомотив 1926 Пд – Спартак 1918 Вн 15.00 Диема спорт

ЦСКА Сф – Славия 1913 17.30 Диема спорт

22.02 /неделя/

Локомотив 1929 Сф – Септември Сф 12.00 Диема спорт

Берое СЗ – Арда 1924 Кж 14.15 Диема спорт

ЦСКА 1948 Сф – Левски Сф 16.45 Диема спорт

23.02 /понеделник/

Ботев Пд – Лудогорец 1945 Рз 18.00 Диема спорт

XXIII кръг

27.02 /петък/

Арда 1924 Кж – Спартак 1918 Вн 12.45 Диема спорт

Монтана 1921 – Ботев Пд 15.15 Диема спорт

Славия 1913 – ЦСКА 1948 Сф 17.45 Диема спорт

28.02 /събота/

Ботев Вр – Берое СЗ 12.30 Диема спорт

Добруджа 1919 Дч – Черно море Вн 15.00 Диема спорт

Септември Сф – ЦСКА Сф 17.30 Диема спорт

01.03 /неделя/

Левски Сф – Локомотив 1929 Сф 17.15 Диема спорт

02.03 /понеделник/

Лудогорец 1945 Рз – Локомотив 1926 Пд 18.00 Диема спорт

XXIV кръг

03.03 /вторник/

Спартак 1918 Вн – Монтана 1921 13.30 Диема спорт

Берое СЗ – Славия 1913 16.00 Диема спорт

Ботев Пд – Септември Сф 18.30 Диема спорт

04.03 /сряда/

Черно море Вн – Арда 1924 Кж 16.00 Диема спорт

ЦСКА Сф – Ботев Вр 18.30 Диема спорт

05.03 /четвъртък/

Локомотив 1929 Сф – Добруджа 1919 Дч 13.15 Диема спорт

Локомотив 1926 Пд – ЦСКА 1948 Сф 15.45 Диема спорт

Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф 18.30 Диема спорт

XXV кръг

06.03 /петък/

Славия 1913 – Спартак 1918 Вн 18.00 Диема спорт

07.03 /събота/

Септември Сф – Черно море Вн 15.00 Диема спорт

Ботев Вр – Арда 1924 Кж 17.30 Диема спорт

08.03 /неделя/

Добруджа 1919 Дч – Берое СЗ 12.45 Диема спорт

ЦСКА 1948 Сф – Ботев Пд 15.15 Диема спорт

ЦСКА Сф – Локомотив 1929 Сф 17.45 Диема спорт

09.03/понеделник/

Монтана 1921 – Лудогорец 1945 Рз 15.30 Диема спорт

Левски Сф – Локомотив 1926 Пд 18.00 Диема спорт“