По искане на полицията: Ботев и Локомотив ще играят от 15:30 часа

Спортно-техническата комисия към БФС промени началния час на градското дерби между Локомотив Пд и Ботев Пд от четвъртфиналите за Купата на България. Срещата трябваше да се проведе по програма в четвъртък, 12 февруари от 18 часа, но по искане на МВР се измества за 15:30.
Приета беше и програмата в Първа лига между 22-и и 25-и кръг. Левски гостува на ЦСКА 1948 в двубой от 22-ия кръг в неделя, 22 февруари от 16:45. Срещата от 25-ия кръг между Лудогорец и Левски в Разград е насрочена за 5 март от 18:30 часа.
Всички решения на СТК:
„Спортно – техническа комисия
Решение – 09.02.2026 г
По искане на Главна дирекция национална полиция при МВР, срещата от 1/4 финалите на купа България между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по програма на 12.02.2026 година от 15.30 часа, вместо от 18.00 часа.
Приема предложената програма от 22-ри до 25-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:
XXII кръг
20.02 /петък/
Черно море Вн – Ботев Вр 17.45 Диема спорт
21.02 /събота/
Добруджа 1919 Дч – Монтана 1921 12.30 Диема спорт
Локомотив 1926 Пд – Спартак 1918 Вн 15.00 Диема спорт
ЦСКА Сф – Славия 1913 17.30 Диема спорт
22.02 /неделя/
Локомотив 1929 Сф – Септември Сф 12.00 Диема спорт
Берое СЗ – Арда 1924 Кж 14.15 Диема спорт
ЦСКА 1948 Сф – Левски Сф 16.45 Диема спорт
23.02 /понеделник/
Ботев Пд – Лудогорец 1945 Рз 18.00 Диема спорт
XXIII кръг
27.02 /петък/
Арда 1924 Кж – Спартак 1918 Вн 12.45 Диема спорт
Монтана 1921 – Ботев Пд 15.15 Диема спорт
Славия 1913 – ЦСКА 1948 Сф 17.45 Диема спорт
28.02 /събота/
Ботев Вр – Берое СЗ 12.30 Диема спорт
Добруджа 1919 Дч – Черно море Вн 15.00 Диема спорт
Септември Сф – ЦСКА Сф 17.30 Диема спорт
01.03 /неделя/
Левски Сф – Локомотив 1929 Сф 17.15 Диема спорт
02.03 /понеделник/
Лудогорец 1945 Рз – Локомотив 1926 Пд 18.00 Диема спорт
XXIV кръг
03.03 /вторник/
Спартак 1918 Вн – Монтана 1921 13.30 Диема спорт
Берое СЗ – Славия 1913 16.00 Диема спорт
Ботев Пд – Септември Сф 18.30 Диема спорт
04.03 /сряда/
Черно море Вн – Арда 1924 Кж 16.00 Диема спорт
ЦСКА Сф – Ботев Вр 18.30 Диема спорт
05.03 /четвъртък/
Локомотив 1929 Сф – Добруджа 1919 Дч 13.15 Диема спорт
Локомотив 1926 Пд – ЦСКА 1948 Сф 15.45 Диема спорт
Лудогорец 1945 Рз – Левски Сф 18.30 Диема спорт
XXV кръг
06.03 /петък/
Славия 1913 – Спартак 1918 Вн 18.00 Диема спорт
07.03 /събота/
Септември Сф – Черно море Вн 15.00 Диема спорт
Ботев Вр – Арда 1924 Кж 17.30 Диема спорт
08.03 /неделя/
Добруджа 1919 Дч – Берое СЗ 12.45 Диема спорт
ЦСКА 1948 Сф – Ботев Пд 15.15 Диема спорт
ЦСКА Сф – Локомотив 1929 Сф 17.45 Диема спорт
09.03/понеделник/
Монтана 1921 – Лудогорец 1945 Рз 15.30 Диема спорт
Левски Сф – Локомотив 1926 Пд 18.00 Диема спорт“