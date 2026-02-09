Поискаха 45 години затвор за бивш президент на Балканите заради военни престъпления

Бившият президент на Косово Хашим Тачи е контролирал етнически албански партизански формирования и трябва да получи 45 години затвор за военни престъпления, заявиха международните прокурори по време на процеса в Хага, цитирани от „Ройтерс“.

През 2020 г. Специалният косовски съд в Хага, в който участват международни съдии и прокурори, повдигна срещу Тачи 10 обвинения, свързани с войната в Косово през 1998–1999 г., довела по-късно до независимостта на региона от Сърбия.

Обвиненията срещу Тачи

Съдът повдигна обвинения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително:

преследване,

убийства,

изтезания,

насилствени изчезвания,

незаконно задържане на хора.

Малко след повдигането на обвиненията Тачи подаде оставка като президент и беше прехвърлен в ареста в Хага.

Какво твърди прокуратурата

По време на заседанието прокурор Кимбърли Уест заяви, че обвиняемите са извършили престъпления срещу свои предполагаеми опоненти, за да поемат контрол над Косово.

Според обвинението през 1998–1999 г.:

над 100 политически опоненти и заподозрени сътрудници на сръбските сили са били убити ,

, стотици хора са били малтретирани в около 50 лагера за задържане, контролирани от Армията за освобождение на Косово (АОК).

Позицията на обвиняемите

57-годишният Тачи, който последователно беше министър-председател, външен министър и президент на Косово в периода 2008–2020 г., както и останалите трима бивши лидери на АОК, отричат всички обвинения.

Според прокуратурата лидерите на АОК са водили насилствена кампания срещу политически противници, както и срещу малцинствени групи – сърби и роми – с цел пълен контрол над Косово.

Прокурорите подчертават също, че голяма част от жертвите са били етнически албанци, обвинявани в сътрудничество със сръбските власти.