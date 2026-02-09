НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Крими

          Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)

          9 февруари 2026 | 13:51 790
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днес от 15:30 часа в сградата на Главна дирекция „Национална полиция“ представители на МВР и прокуратурата ще дадат официална информация за хода на разследването по случая „Петрохан“, съобщиха от полицията.

          Брифингът ще се излъчва на живо в сайта на телевизия „Евроком“.

          Случаят предизвика сериозен обществен отзвук, след като бяха открити телата на издирваните Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, които бяха в неизвестност от 29 януари.

          С откриването на телата им броят на жертвите по случая достигна шестима, което допълнително усложни разследването и породи множество въпроси около трагедията край хижа „Петрохан“.

