Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)

Днес от 15:30 часа в сградата на Главна дирекция „Национална полиция“ представители на МВР и прокуратурата ще дадат официална информация за хода на разследването по случая „Петрохан“, съобщиха от полицията.

Брифингът ще се излъчва на живо в сайта на телевизия „Евроком“.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук, след като бяха открити телата на издирваните Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, които бяха в неизвестност от 29 януари.

С откриването на телата им броят на жертвите по случая достигна шестима, което допълнително усложни разследването и породи множество въпроси около трагедията край хижа „Петрохан“.