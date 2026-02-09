Полицията във Великобритания проверява сигнали срещу принц Андрю за злоупотреба със служебно положение

Британската полиция съобщи, че извършва проверка на сигнали за възможна злоупотреба със служебно положение от страна на принц Андрю във времето, когато е бил търговски пратеник на Обединеното кралство.

Повод за проверката са разкрити електронни писма, според които той може да е предоставял потенциално поверителна информация на финансиста Джефри Епстийн.

От полицията на Темза Вали потвърдиха, че сигналът е получен и в момента информацията се оценява съгласно установените процедури.

Сигналът е подаден от антимонархическия активист Греъм Смит, ръководител на организацията „Републик“. По думите му документите са станали публично достояние след разсекретяване на материали на американското правителство, свързани с Епстийн.

Принц Андрю вече беше въвлечен в международни скандали заради връзките си с Епстийн, а новата проверка допълнително засилва общественото внимание към контактите на членове на британското кралско семейство с покойния финансист.

Към момента няма повдигнати обвинения, а полицията подчертава, че става дума за първоначална оценка на постъпилата информация.