      понеделник, 09.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоСвятКрими

          Полицията във Великобритания проверява сигнали срещу принц Андрю за злоупотреба със служебно положение

          9 февруари 2026 | 16:04
          Британската полиция съобщи, че извършва проверка на сигнали за възможна злоупотреба със служебно положение от страна на принц Андрю във времето, когато е бил търговски пратеник на Обединеното кралство.

          Повод за проверката са разкрити електронни писма, според които той може да е предоставял потенциално поверителна информация на финансиста Джефри Епстийн.

          От полицията на Темза Вали потвърдиха, че сигналът е получен и в момента информацията се оценява съгласно установените процедури.

          Сигналът е подаден от антимонархическия активист Греъм Смит, ръководител на организацията „Републик“. По думите му документите са станали публично достояние след разсекретяване на материали на американското правителство, свързани с Епстийн.

          Принц Андрю вече беше въвлечен в международни скандали заради връзките си с Епстийн, а новата проверка допълнително засилва общественото внимание към контактите на членове на британското кралско семейство с покойния финансист.

          Към момента няма повдигнати обвинения, а полицията подчертава, че става дума за първоначална оценка на постъпилата информация.

