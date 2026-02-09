НА ЖИВО
          Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка

          9 февруари 2026 | 10:26
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кемперът, в който бяха открити телата на тримата издирвани във Врачанския Балкан, е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка, съобщават източници на „По света и у нас“.

          Нова версия: Калушев убил Златков и 15-годишното момче и след това се е самоубил? Нова версия: Калушев убил Златков и 15-годишното момче и след това се е самоубил?

          Именно около превозното средство продължават следствените действия, след като то беше намерено в неделя от местен овчар. Вътре са открити телата на издирваните планински рейнджъри Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишно момче, които бяха в неизвестност седмица след тройното убийство в хижа „Петрохан“.

          Сигналът за кемпера е подаден в неделя сутринта от мъж, който се е намирал в района на връх Вола. През цялата нощ екипи на МВР са извършвали огледи на място.

          По първоначални данни тримата са били убити вътре в превозното средство, където разследващите са открили и оръжия. Предстои балистична експертиза, която да установи с кое оръжие е произведена стрелбата.

          Четири години в хижата без намеса на властта: Кой е пазил хората от „Петрохан“? Четири години в хижата без намеса на властта: Кой е пазил хората от „Петрохан“?

          От МВР към момента не изключват версията за убийство, последвано от самоубийство, като разследването продължава по всички възможни хипотези.

