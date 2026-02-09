Последна информация за Петрохан: Кемперът е бил оборудван с радиостанция и сателитна връзка

Кемперът, в който бяха открити телата на тримата издирвани във Врачанския Балкан, е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка, съобщават източници на „По света и у нас“.

Именно около превозното средство продължават следствените действия, след като то беше намерено в неделя от местен овчар. Вътре са открити телата на издирваните планински рейнджъри Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишно момче, които бяха в неизвестност седмица след тройното убийство в хижа „Петрохан“.

Сигналът за кемпера е подаден в неделя сутринта от мъж, който се е намирал в района на връх Вола. През цялата нощ екипи на МВР са извършвали огледи на място.

По първоначални данни тримата са били убити вътре в превозното средство, където разследващите са открили и оръжия. Предстои балистична експертиза, която да установи с кое оръжие е произведена стрелбата.

От МВР към момента не изключват версията за убийство, последвано от самоубийство, като разследването продължава по всички възможни хипотези.