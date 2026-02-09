Пожар в рафинерия „Байджи“ в Северен Ирак отне живота на работник, шестима са ранени

Един работник загина, а шестима други бяха ранени при пожар в ключовата петролна рафинерия Байджи в Северен Ирак, съобщиха иракските власти.

Пожарът е избухнал в модернизиращ цех на рафинерията, която в миналото беше най-голямата в страната. Отделът за сигурност на иракското правителство обяви, че пожарникарските екипи са успели да овладеят огъня.

„Един работник е загинал, а шестима други са ранени“, се посочва в официалното изявление на властите.

Местният служител в Байджи Адел ал-Дадж заяви пред АФП, че експлозията е била причинена от техническа неизправност, като към момента няма данни за умишлени действия или саботаж.

Рафинерията Байджи, разположена на около 200 километра северно от Багдад, в провинция Салахедин, беше сериозно повредена по време на ожесточените боеве срещу групировката „Ислямска държава“. След като екстремистите завзеха близо една трета от Ирак през 2014 г., съоръжението се превърна в арена на продължителни сражения.

След пълното възстановяване рафинерията беше официално отворена отново през февруари 2024 г.

Ирак е сред най-големите производители на петрол в света, като продажбите на суров петрол формират около 90% от бюджетните приходи на страната, което прави подобни инциденти особено чувствителни за икономиката и енергийната сигурност на държавата.