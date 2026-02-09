Присъдата на Джими Лай скара ООН и Китай

Върховният комисар на ООН по правата на човека призова присъдата срещу хонконгския медиен магнат и защитник на демокрацията Джими Лай да бъде отменена, след като той беше осъден на 20 години лишаване от свобода, съобщава Ройтерс.
Широко отразяваното дело срещу Лай, водено по силата на закона за националната сигурност, привлече сериозно международно внимание на фона на засилващия се натиск върху гражданските свободи в Хонконг.
78-годишният медиен предприемач беше признат за виновен през декември по обвинения в заговор за сътрудничество с чуждестранни сили и участие в публикуването на подстрекателни материали, припомня Асошиейтед прес.
Останалите обвиняеми по делото, които са признали вината си, получиха присъди между шест години и три месеца и 10 години затвор.
Международни правителства и правозащитни организации вече призоваха за освобождаването на Лай, който притежава и британско гражданство.
От своя страна китайското външно министерство подчерта, че Лай е китайски гражданин и призова други държави да уважават суверенитета на Китай и правната система на Хонконг.