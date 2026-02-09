НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          Свят Правосъдие

          Присъдата на Джими Лай скара ООН и Китай

          9 февруари 2026 | 14:38
          Снимка: БГНЕС
          Върховният комисар на ООН по правата на човека призова присъдата срещу хонконгския медиен магнат и защитник на демокрацията Джими Лай да бъде отменена, след като той беше осъден на 20 години лишаване от свобода, съобщава Ройтерс.

          „Тази присъда трябва незабавно да бъде отменена, тъй като е несъвместима с международното право“, заяви върховният комисар по правата на човека Фолкер Тюрк.

          Широко отразяваното дело срещу Лай, водено по силата на закона за националната сигурност, привлече сериозно международно внимание на фона на засилващия се натиск върху гражданските свободи в Хонконг.

          78-годишният медиен предприемач беше признат за виновен през декември по обвинения в заговор за сътрудничество с чуждестранни сили и участие в публикуването на подстрекателни материали, припомня Асошиейтед прес.

          Обрат в Пекин: Китай отмени смъртната присъда на Робърт Шеленберг след визитата на Марк Карни Обрат в Пекин: Китай отмени смъртната присъда на Робърт Шеленберг след визитата на Марк Карни

          Останалите обвиняеми по делото, които са признали вината си, получиха присъди между шест години и три месеца и 10 години затвор.

          Международни правителства и правозащитни организации вече призоваха за освобождаването на Лай, който притежава и британско гражданство.

          От своя страна китайското външно министерство подчерта, че Лай е китайски гражданин и призова други държави да уважават суверенитета на Китай и правната система на Хонконг.

