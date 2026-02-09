Присъдата на Джими Лай скара ООН и Китай

Върховният комисар на ООН по правата на човека призова присъдата срещу хонконгския медиен магнат и защитник на демокрацията Джими Лай да бъде отменена, след като той беше осъден на 20 години лишаване от свобода, съобщава Ройтерс.

„Тази присъда трябва незабавно да бъде отменена, тъй като е несъвместима с международното право“, заяви върховният комисар по правата на човека Фолкер Тюрк. - Реклама -

Широко отразяваното дело срещу Лай, водено по силата на закона за националната сигурност, привлече сериозно международно внимание на фона на засилващия се натиск върху гражданските свободи в Хонконг.

78-годишният медиен предприемач беше признат за виновен през декември по обвинения в заговор за сътрудничество с чуждестранни сили и участие в публикуването на подстрекателни материали, припомня Асошиейтед прес.

Останалите обвиняеми по делото, които са признали вината си, получиха присъди между шест години и три месеца и 10 години затвор.

Международни правителства и правозащитни организации вече призоваха за освобождаването на Лай, който притежава и британско гражданство.

От своя страна китайското външно министерство подчерта, че Лай е китайски гражданин и призова други държави да уважават суверенитета на Китай и правната система на Хонконг.