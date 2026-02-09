Приятелка на убития Ивайло Иванов: Абсурд са версиите за секта, той е невероятен човек с изключително високи ценности

Милена Малинова, дългогодишна приятелка на Ивайло Иванов – една от жертвите по случая „Петрохан“, отхвърли категорично появилите се в публичното пространство версии за секта и пе*офилия. В ефира на „Здравей, България“ по NOVA тя ги определи като „пълен абсурд“ и разказа за личността и житейския избор на Иванов.

Малинова го познава още от ученическите и студентските му години и го описва като изключително интелигентен и многостранно развит човек с богата обща култура. По думите ѝ Иванов е имал успешна кариера като адвокат, но в даден момент е избрал да се посвети на това, което обича – природата и планината. Той е живял и работил в различни държави, сред които САЩ, Япония и Мексико, и е бил човек, на когото винаги може да се разчита.

Като еколог по образование Малинова посочи, че разбира напрежението между икономическите интереси и опазването на природата. Според нея Ивайло Иванов и хората около него са били мотивирани единствено от желанието да защитават гората „със сърце и душа“.

Тя отрече и твърденията за участие в „затворено общество с елементи на секта“, като заяви, че не може да си представи Иванов като част от йерархична или манипулативна структура. Също толкова категорично Малинова отхвърли и внушенията за „педофилска нишка“ в случая.

По думите ѝ след емоционалната ѝ публикация в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, включително и майката на едно от момчетата. Тя цитира и свидетелство на друго момиче, пребивавало в хижата, което споделило, че атмосферата там е била приятна и хората са се чувствали добре.