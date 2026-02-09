НА ЖИВО
          Приятелка на убития Ивайло Иванов: Абсурд са версиите за секта, той е невероятен човек с изключително високи ценности

          9 февруари 2026 | 08:54 42012
          Милена Малинова, дългогодишна приятелка на Ивайло Иванов – една от жертвите по случая „Петрохан“, отхвърли категорично появилите се в публичното пространство версии за секта и пе*офилия. В ефира на „Здравей, България“ по NOVA тя ги определи като „пълен абсурд“ и разказа за личността и житейския избор на Иванов.

          Малинова го познава още от ученическите и студентските му години и го описва като изключително интелигентен и многостранно развит човек с богата обща култура. По думите ѝ Иванов е имал успешна кариера като адвокат, но в даден момент е избрал да се посвети на това, което обича – природата и планината. Той е живял и работил в различни държави, сред които САЩ, Япония и Мексико, и е бил човек, на когото винаги може да се разчита.

          Като еколог по образование Малинова посочи, че разбира напрежението между икономическите интереси и опазването на природата. Според нея Ивайло Иванов и хората около него са били мотивирани единствено от желанието да защитават гората „със сърце и душа“.

          Тя отрече и твърденията за участие в „затворено общество с елементи на секта“, като заяви, че не може да си представи Иванов като част от йерархична или манипулативна структура. Също толкова категорично Малинова отхвърли и внушенията за „педофилска нишка“ в случая.

          По думите ѝ след емоционалната ѝ публикация в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, включително и майката на едно от момчетата. Тя цитира и свидетелство на друго момиче, пребивавало в хижата, което споделило, че атмосферата там е била приятна и хората са се чувствали добре.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радан Кънев: Европейската отбрана ще се изгражда по нов модел

          Десислава Димитрова -
          Европейската отбрана ще бъде изградена по различен модел от сегашните политики на ЕС, смята евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев.
          Политика

          Цветелина Пенкова: Изборът на Зарков за председател на БСП е ясен сигнал за обновление

          Росица Николаева -
          Тя подчерта, че положителните реакции от страна на Партията на европейските социалисти също са знак за доверие
          Правосъдие

          Шест месеца след трагедията в Слънчев бряг делото още не е в съда

          Десислава Димитрова -
          Половин година след тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, при който жена загина, а детето ѝ беше тежко ранено, случаят все още не е стигнал до съдебна зала.
