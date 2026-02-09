НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Клюки

          Проблем с качеството на медалите за Милано-Кортина

          Проблемът изглежда идва от това, че медалите са доста тежки

          9 февруари 2026 | 17:51
          Снилка: БГНЕС
          Организационният комитет на олимпийските игри в Милано-Кортина разглежда възникналия проблема с качеството на медалите.

          Макар че са изминали само два състезателни дни след официалното откриване на спортния форум на 6 февруари, въпросът вече е на дневен ред, след като няколко спортисти се оплакаха, че спечелените от тях отличията се разпадат. Една от първите, която даде публичност на проблема вчера, беше шампионката в спускането Брийзи Джонсън (САЩ).

          Подобно нещо се случи и с бронзовото отличие, което в неделя спечели Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След награждаването българинът се затича и медалът му падна  от връзката, но той успя отново да го прикрепи към нея, като го вкара обратно в държача и го притисна с пръстите на ръката, за да го затвори и да захване двете части.

          Проблемът изглежда идва от това, че медалите са доста тежки, а щифтчето, което ги придържа към връзката, е меко и лесно се огъва при по-резки движения.

          „Наясно сме с информациите, свързани с олимпийските медали и разглеждаме въпроса в координация с отговорните за това наши партньори“, коментираха от Организационния комитет на Игрите.

