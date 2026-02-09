НА ЖИВО
      понеделник, 09.02.26
          България

          Психиатър: Случаят с трагичните събития в „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство

          9 февруари 2026 | 15:13
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          „Случаят с трагичните събития в хижа „Петрохан“ представлява т.нар. разширено меланхолно самоубийство“. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия Иван Иванов, ръководител на отделението по психиатрия в МБАЛ „Левски“ и съдебен експерт. 

          - Реклама -
            
            

          По думите му още преди четири дни е изразил подобна хипотеза, която към момента в голяма степен се потвърждава. Според Иванов става дума за добре познат в психиатричната наука феномен, въпреки че официалните органи първоначално са заявили, че не са се сблъсквали с подобен случай. „Това са неща, известни на науката. Твърдението, че подобен случай не е срещан, не е напълно вярно“, посочи той.

          Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО) Полицията с извънреден брифинг за случая „Петрохан“ (ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО)

          Иванов обясни, че разширеното меланхолно самоубийство е свързано с най-тежката форма на депресия, при която страда не само психиката, но и тялото. Характерно за този тип състояние е налудничавото поведение, съпроводено с изключително силна вътрешна мъка, която често се пренася върху най-близките хора. „В такива случаи човек може да посегне първо на хората, които обича, а след това и на собствения си живот“, обясни съдебният психиатър.

          Според него в конкретния случай най-вероятната версия е убийство, последвано от самоубийство. Иванов изрази мнение, че извършителят е Ивайло Калушев, като аргументира тезата си с оставеното писмо, адресирано до майката.

          Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев

          Иван Иванов поднесе съболезнованията си към близките на жертвите и подчерта, че при убийството в хижата е възможно останалите мъже да са били силно повлияни от лидера на групата, поради което да не са оказали съпротива. „Агресията е изключително мигновена – тя се случва за секунди“, заяви той.

          Психиатърът разказа, че причината да излезе публично с тезата си е репортаж, който е гледал дни по-рано, в който Калушев е показан изтощен, покрит с кал, но спасил деца от пещера. По думите му подобни хора често са силно отдадени, идеалисти и дарени личности, но именно при тях рискът от тежка душевна криза може да бъде по-голям. „Той може да е върл природозащитник, човек, който спасява животи, но точно този тип личности в определен момент могат да изпаднат в дълбока криза и да извършат нещо немислимо“, каза Иванов.

          По думите му границата между гениалността и психичното разстройство е изключително тънка. Категоричен е обаче, че в този случай не става дума за наркобизнес, разчистване на сметки или сексуални мотиви.

