Психиатър: Случаят с трагичните събития в „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство

„Случаят с трагичните събития в хижа „Петрохан“ представлява т.нар. разширено меланхолно самоубийство“. Това заяви в ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия Иван Иванов, ръководител на отделението по психиатрия в МБАЛ „Левски“ и съдебен експерт.

- Реклама -

По думите му още преди четири дни е изразил подобна хипотеза, която към момента в голяма степен се потвърждава. Според Иванов става дума за добре познат в психиатричната наука феномен, въпреки че официалните органи първоначално са заявили, че не са се сблъсквали с подобен случай. „Това са неща, известни на науката. Твърдението, че подобен случай не е срещан, не е напълно вярно“, посочи той.

Иванов обясни, че разширеното меланхолно самоубийство е свързано с най-тежката форма на депресия, при която страда не само психиката, но и тялото. Характерно за този тип състояние е налудничавото поведение, съпроводено с изключително силна вътрешна мъка, която често се пренася върху най-близките хора. „В такива случаи човек може да посегне първо на хората, които обича, а след това и на собствения си живот“, обясни съдебният психиатър.

Според него в конкретния случай най-вероятната версия е убийство, последвано от самоубийство. Иванов изрази мнение, че извършителят е Ивайло Калушев, като аргументира тезата си с оставеното писмо, адресирано до майката.

Иван Иванов поднесе съболезнованията си към близките на жертвите и подчерта, че при убийството в хижата е възможно останалите мъже да са били силно повлияни от лидера на групата, поради което да не са оказали съпротива. „Агресията е изключително мигновена – тя се случва за секунди“, заяви той.

Психиатърът разказа, че причината да излезе публично с тезата си е репортаж, който е гледал дни по-рано, в който Калушев е показан изтощен, покрит с кал, но спасил деца от пещера. По думите му подобни хора често са силно отдадени, идеалисти и дарени личности, но именно при тях рискът от тежка душевна криза може да бъде по-голям. „Той може да е върл природозащитник, човек, който спасява животи, но точно този тип личности в определен момент могат да изпаднат в дълбока криза и да извършат нещо немислимо“, каза Иванов.

По думите му границата между гениалността и психичното разстройство е изключително тънка. Категоричен е обаче, че в този случай не става дума за наркобизнес, разчистване на сметки или сексуални мотиви.