Радан Кънев: Европейската отбрана ще се изгражда по нов модел

Европейската отбрана ще бъде изградена по различен модел от сегашните политики на ЕС, смята евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев. В интервю за БНР той подчерта, че бъдещите механизми ще бъдат създадени така, че да се избегне принципът на единодушие при вземането на решения.

- Реклама -

По думите му изграждането на обща европейска сигурност и отбрана няма да стане чрез промяна на Лисабонския договор, а чрез нов тип договаряне, в което е възможно част от държавите първоначално да не участват. Според него подобен формат би могъл да включва и Украйна, дори без тя да бъде пълноправен член на ЕС.

„Аз не мисля, че общата европейска отбрана и сигурност ще бъде ефективно изградена чрез промяна на Лисабонския договор. Аз мисля, че тя ще бъде изградена чрез ново договаряне, в което може би ще има държави, които на първо време няма да пожелаят да участват. Един такъв съюз би могъл да включва Украйна без тя да е пълноправен член на Европейския съюз по Лисабонския договор.“

Кънев посочва, че новият модел ще изисква различен тип финансови вноски от държавите, като средствата ще бъдат по-ефективни, ако се използват общо, вместо всяка страна да инвестира самостоятелно в отбраната си.

„Общата европейска сигурност и отбрана ще изисква друг тип вноски на държавите и то на принципа, че когато ги внесеш в общото, си много по-ефективен, отколкото когато ги харчиш на национално ниво, защото България и 50% от брутния си вътрешен продукт да изхарчи за отбрана и сигурност, няма да има армия, която може да я защити от Русия или от Турция. Но ако внесе 1% от брутния си вътрешен продукт в общоевропейския отбранителен съюз, то ще разполага с отбранителни способности, които могат да я защитят от абсолютно всеки.“

Евродепутатът коментира и рисковете пред страната ни, свързани с членството в ЕС, като според него България е изправена пред два възможни сценария.