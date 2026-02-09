НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 09.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радан Кънев: Европейската отбрана ще се изгражда по нов модел

          Според евродепутата бъдещият отбранителен съюз може да включва и Украйна

          9 февруари 2026 | 09:53 510
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Европейската отбрана ще бъде изградена по различен модел от сегашните политики на ЕС, смята евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев. В интервю за БНР той подчерта, че бъдещите механизми ще бъдат създадени така, че да се избегне принципът на единодушие при вземането на решения.

          - Реклама -
            
            

          По думите му изграждането на обща европейска сигурност и отбрана няма да стане чрез промяна на Лисабонския договор, а чрез нов тип договаряне, в което е възможно част от държавите първоначално да не участват. Според него подобен формат би могъл да включва и Украйна, дори без тя да бъде пълноправен член на ЕС.

          Радан Кънев: Украйна трябва да поеме пътя към ЕС, но ще видим нов тип разширяване Радан Кънев: Украйна трябва да поеме пътя към ЕС, но ще видим нов тип разширяване

          „Аз не мисля, че общата европейска отбрана и сигурност ще бъде ефективно изградена чрез промяна на Лисабонския договор. Аз мисля, че тя ще бъде изградена чрез ново договаряне, в което може би ще има държави, които на първо време няма да пожелаят да участват. Един такъв съюз би могъл да включва Украйна без тя да е пълноправен член на Европейския съюз по Лисабонския договор.“

          Кънев посочва, че новият модел ще изисква различен тип финансови вноски от държавите, като средствата ще бъдат по-ефективни, ако се използват общо, вместо всяка страна да инвестира самостоятелно в отбраната си.

          „Общата европейска сигурност и отбрана ще изисква друг тип вноски на държавите и то на принципа, че когато ги внесеш в общото, си много по-ефективен, отколкото когато ги харчиш на национално ниво, защото България и 50% от брутния си вътрешен продукт да изхарчи за отбрана и сигурност, няма да има армия, която може да я защити от Русия или от Турция. Но ако внесе 1% от брутния си вътрешен продукт в общоевропейския отбранителен съюз, то ще разполага с отбранителни способности, които могат да я защитят от абсолютно всеки.“

          Радан Кънев: Не подценявам действията на сина ми, за които ще понесе последици според закона Радан Кънев: Не подценявам действията на сина ми, за които ще понесе последици според закона

          Евродепутатът коментира и рисковете пред страната ни, свързани с членството в ЕС, като според него България е изправена пред два възможни сценария.

          „Аз мисля, че сме изправени през два риска. Единият е дългосрочна устойчива кампания за изваждане на България от Европейския съюз, тоест за дестабилизиране на Европа чрез изваждане на България и основното лице на тази кампания е партия „Възраждане“ в България. Те вече не го и крият. А другият е да играем вътрешен дестабилизиращ фактор, подобен на ролята, която в момента изпълнява Виктор Орбан и аз се боя, че този сценарий е възможен и при доминация на Румен Радев, и при доминация на Бойко Борисов и особено при нещо, което не изключвам, и то е сътрудничество между двамата.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Уилям и Катрин с първа реакция за новите разкрития около Епстийн

          Десислава Димитрова -
          Принцът и принцесата на Уелс са „дълбоко обезпокоени“ от последните разкрития, свързани със случая Джефри Епстийн, съобщи говорител на двореца Кенсингтън.
          Общество

          Учениците в Пловдив се връщат в клас след грипната вълна

          Десислава Димитрова -
          След края на грипната епидемия учениците в Пловдив и областта отново се връщат в класните стаи, след като в продължение на 7 дни обучението се провеждаше дистанционно.
          Футбол

          Скандал! Пиян играч на ЦСКА направи леко ПТП

          Николай Минчев -
          Футболистът е задържан за срок от 24 часа
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions