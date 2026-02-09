Радан Кънев: Европейската отбрана ще се изгражда по нов модел

Европейската отбрана ще бъде изградена по различен модел от сегашните политики на ЕС, смята евродепутатът от Европейската народна партия Радан Кънев. В интервю за БНР той подчерта, че бъдещите механизми ще бъдат създадени така, че да се избегне принципът на единодушие при вземането на решения.
По думите му изграждането на обща европейска сигурност и отбрана няма да стане чрез промяна на Лисабонския договор, а чрез нов тип договаряне, в което е възможно част от държавите първоначално да не участват. Според него подобен формат би могъл да включва и Украйна, дори без тя да бъде пълноправен член на ЕС.
Кънев посочва, че новият модел ще изисква различен тип финансови вноски от държавите, като средствата ще бъдат по-ефективни, ако се използват общо, вместо всяка страна да инвестира самостоятелно в отбраната си.
Евродепутатът коментира и рисковете пред страната ни, свързани с членството в ЕС, като според него България е изправена пред два възможни сценария.