Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% за десет години

България е на четвърто място в Европейския съюз по доход на домакинствата за периода от 2014 до 2024 г., предаде БГНЕС.

Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% и по този показател отстъпваме само на Румъния, Унгария и Хърватия, където растежът е съответно 76%, 55% и 51%.

Доходът на домакинствата показва колко пари те имат на разположение за харчене или спестяване. Показателят се измерва след приспадане на данъците върху доходите и пенсионните вноски. Той също включва и стойността на услугите, като образование и здравеопазване, които домакинствата получават безплатно от правителствата и нестопанските организации.

Въпреки че България е след Румъния по ръст на доходите на домакинствата, водещи политици в нашата северна съседка признават, че след приемането на еврото София е истинският победител в конкурентната надпревара, започнала още с предприсъединителните преговори за ЕС.

За постигнатия успех говори и факта, че за периода 2014-2024 г. доходите на домакинствата средно за ЕС са нараснали със 17%, а за еврозоната с 14%.

„Шампион по антирастеж“ е Швеция, която е на дъното на класацията с ръст от едва 5%. Тук компания й правят Австрия и Италия всяка с по 8%.

Доходите на домакинствата в големите икономики Германия и Франция нарастват съответно с 13% и 12%, което е под средното ниво за ЕС. І БГНЕС