      вторник, 10.02.26
          Рома победи Каляри с 2:0

          И двете попадения в срещата бяха дело на новото попълнение на "римските вълци" Дониел Мален

          9 февруари 2026 | 23:44 140
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Рома победи с 2:0 Каляри в двубой от 24-ия кръг на Серия А, игран на „Олимпико“. 

          И двете попадения в срещата бяха дело на новото попълнение на „римските вълци“ Дониел Мален. 

          Столичани са пети в класирането с 46 точки, а Каляри е 12-и с 28. 

          Първият гол в срещата падна в 25-ата минута. Джанлука Манчини подаде прецизно към Дониел Мален, който нахлу отдясно и с  финт преодоля Елиа Каприле преди да намери целта от почти невъзможен ъгъл с десния крак.

          Рома удвои преднината си в 65-ата минута, когато Зеки Челик проби отдясно и центрира в наказателното поле, а Мален се промуши между защитниците и успя да засече топката, пращайки я в мрежата отблизо.

