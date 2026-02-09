Рома победи Каляри с 2:0

Рома победи с 2:0 Каляри в двубой от 24-ия кръг на Серия А, игран на „Олимпико“.

- Реклама -

И двете попадения в срещата бяха дело на новото попълнение на „римските вълци“ Дониел Мален.

Столичани са пети в класирането с 46 точки, а Каляри е 12-и с 28.

Първият гол в срещата падна в 25-ата минута. Джанлука Манчини подаде прецизно към Дониел Мален, който нахлу отдясно и с финт преодоля Елиа Каприле преди да намери целта от почти невъзможен ъгъл с десния крак.

Рома удвои преднината си в 65-ата минута, когато Зеки Челик проби отдясно и центрира в наказателното поле, а Мален се промуши между защитниците и успя да засече топката, пращайки я в мрежата отблизо.