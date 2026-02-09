Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Няма аналог на трагедията с шестимата убити

Криминалният психолог Росен Йорданов и бившият директор на СДВР Валери Йорданов коментираха в предаването „Тази сутрин“ по bTV смъртните случаи от изминалата седмица, при които бяха открити шест тела на простреляни мъже – три в бившата хижа „Петрохан“ и още три в кемпер край връх Околчица.

По думите на Валери Йорданов действията на МВР са били адекватни и съобразени със сложността на ситуацията.

„МВР действаха съобразно обстановката и така, както трябва. Няма как да се подава информация, която не е установена със сигурност и която може да попречи на разследването“, заяви той.

На въпрос дали е имало закъсняла реакция или пропуски в началния етап на разследването, Йорданов беше категоричен: „Не, не мисля, че има нещо изпуснато. Още в самото начало беше ясно, че извършителят или извършителите са имали свободен достъп до хижата и до първите трима простреляни, което означава, че са се познавали.“

Той допълни, че според него престъплението не е случайно и не е извършено от външен човек. „Това деяние е извършено от човек, който се познава с жертвите, за да бъде допуснат в така наречената охранявана територия“, посочи бившият директор на СДВР.

Криминалният психолог Росен Йорданов подчерта безпрецедентния характер на случая.„Имаме две местопрестъпления и шест трупа. Такова нещо не се е случвало дори в мутренските години“, заяви той.

Според него връзката между двата случая е очевидна: „Първите три трупа очевидно са свързани с вторите три.“

Йорданов призова за сдържаност и отхвърли спекулациите за участие на организирана престъпност или външни извършители.

„Нека да спрем с тези версии за дървената, колумбийската или някаква друга мафия. Това са фейсбук и трапезни диагностици“, каза той.

По думите му е нелогично трима души, ако са се измъкнали от екзекуция, да не подадат сигнал и да не потърсят помощ в продължение на дни.

„Какво правят цяла седмица тези хора, ако са застрашени? Защо не се обаждат на близките си или на органите на реда?“, попита Йорданов.

По темата дали Ивайло Калушев е извършителят на убийствата и в двата случая, Росен Йорданов подчерта, че все още липсват ключови данни.

„Към момента това не може да бъде установено сигурно. Нямаме резултати от съдебномедицинските експертизи и експертизите на местопрестъпленията“, обясни той.

Според него една от работните хипотези е „вътрешна динамика“ между участниците, включително възможност за разширено самоубийство, но без категорични доказателства.

Подобна позиция изрази и Валери Йорданов: „За мен е ясно, че е възникнал конфликт между двете групи. По какъв повод и какъв е мотивът – не мога да кажа. Това не е импулсивно деяние, а обмислено. Нещо е преляло чашата“.

И двамата експерти бяха единодушни, че категорични изводи могат да бъдат направени едва след приключване на всички експертизи и съпоставяне на събраните улики.