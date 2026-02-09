Румен Радев: „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си

Бившият президент Румен Радев, който напусна „Дондуков“ 2, за да влезе в политиката, отбелязва, че е отговорност на компетентните органи да изяснят случая.

Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата, пише Румен Радев в публикация в социалната мрежа Фейсбук днес.

„Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор“, добавя доскорошният президент.

В поста си, Радев настоява фокусът да не бъде изместван от „другите неудобни разкрития“ и изброява:

„- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган; – легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила; – самоуправството със земи и природни ресурси; – натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника; – безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали„.

В заключение той казва, че „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си. Нашата цел е да си отвоюваме държавата“.