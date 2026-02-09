Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия съобщи, че задържаните по делото за покушението срещу заместник-началника на ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев – Любомир Корба и Виктор Васин – са признали вината си, предава Страна.уа.

Според руското ведомство в организирането на нападението стои Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

По данни на ФСБ, изпълнителят на покушението Любомир Корба е бил вербуван от СБУ през август 2025 г., като след това е преминал стрелкова подготовка на полигон в Киев и същия месец е бил изпратен на територията на Русия. Твърди се, че вербуването му е станало със съдействието на полските специални служби.

От службата посочват още, че Корба е следял високопоставени руски военни в Москва, като за убийството на генерала му е било обещано възнаграждение от 30 000 долара.

„ФОКУС“ припомня, че опитът за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев беше извършен на 6 февруари сутринта, когато нападателят го е причакал на стълбището на сградата, в която живее, и е стрелял по него четири пъти.

Алексеев е получил ранявания в корема, гърдите и крайниците, но е оцелял. По информацията, Любомир Корба е бил задържан в Дубай и впоследствие екстрадиран в Русия.